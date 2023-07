Mining Team Raid गांव म्याणी बस्ती में अवैध माइनिंग की सूचना मिलने पर पहुंचे माइनिंग विभाग के अधिकारियों को देख अवैध माइनिंग में शामिल ट्रैक्टर-ट्रॉली चालक ने अचानक अपनी ट्रॉली भगा ली। उनके पास कोई पुलिस मुलाजिम ना होने के कारण वह अपनी जान बचाकर भागे और बाद में उसे पकड़ने की कोशिश भी की लेकिन उनकी यह कोशिश नाकामयाब रही।

अधिकारियों को देख अवैध माइनिंग में शामिल चालक ने भगाया ट्रैक्टर, इसलिए हुई अरोपित को पकड़ने की कोशिश नाकामयाब

फाजिल्का, संवाद सूत्र। जिले में भले ही माइनिंग की एक भी सरकारी खदान नहीं चल रही है, लेकिन अवैध माइनिंग का कारोबार अभी भी चल रहा है। इस अवैध माइनिंग के कारोबार पर नकेल कसने के लिए माइनिंग विभाग की टीम द्वारा लगातार रैड की जा रही है। इस बार माइनिंग विभाग ने गांव म्याणी बस्ती में रैड की है। रेहड़े व एक कार को हुआ नुकसान शुक्रवार रात भी गांव म्याणी बस्ती में अवैध माइनिंग की सूचना पाकर पहुंचे माइनिंग विभाग के अधिकारियों को देख एक ट्रैक्टर-ट्रॉली चालक ने अचानक अपनी ट्रॉली भगा ली, जिसके बाद बड़ी मुश्किल से अधिकारियों द्वारा अपनी जान बचाई गई। इतना ही नहीं, ट्रैक्टर-ट्रॉली चालक द्वारा तेजी से ट्रैक्टर ट्रॉली भगाई गई, जिसके चलते एक रेहड़े व एक कार का नुकसान हो गया। फिर माइनिंग विभाग के अधिकारियों द्वारा थाना सदर पहुंचकर इसकी शिकायत की गई। अधिकारियों के साथ नहीं थी पुलिस माइनिंग विभाग के अधिकारियों ने बताया कि उनकी रेगुलर चेकिंग ड्यूटी होती है। आज उनको सूचना मिली थी कि गांव म्याणी बस्ती में अवैध माइनिंग हो रही है। जब वह वहां पर पहुंचे तो उनको एक अवैध रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली दिखाई दी। जब वह उसे काबू करने लगे तो चालक ने ट्रॉली भगा ली। उनके पास कोई पुलिस मुलाजिम ना होने के कारण वह अपनी जान बचाकर भागे और बाद में उसे पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन उनकी यह कोशिश नाकामयाब रही। उन्होंने बताया कि उक्त चालक ने काफी नुकसान किया है, जिसमें गांव की कुछ दीवारों और वहां पर मौजूद रेहड़े और एक कार का नुकसान हुआ है। इसके अलावा, माइनिंग विभाग के एसडीओ विवेक ने बताया कि माइनिंग इंस्पेक्टर की अगुवाई में विभाग की टीम रेड करने के लिए गई थी, जिनको देखकर चालक ने ट्रैक्टर को भगाया। इस संबंध में पुलिस को शिकायत दे दी गई है।

