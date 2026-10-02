पंजाब: जलालाबाद में DSP ऑफिस के पास फायरिंग, पुलिस ने दो युवकों को हिरासत में लिया; पिस्टल बरामद

जागरण संवाददाता, फाजिल्का। फाजिल्का के अंतर्गत जलालाबाद में वीरवार देर शाम डीएसपी कार्यालय के निकट शरारती तत्वों ने गोली चला दी। बताया जा रहा है कि बाइक सवार कुछ युवक एक अन्य बाइक पर सवार दो युवकों का पीछा कर रहे थे।

पीछा करते हुए जब वह डीएसपी कार्यालय के निकट पहुंचे, तो वहां फारिग की गई। घटना की सूचना मिलने पर थाना सिटी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो युवकों को राउंडअप किया है।

थाना सिटी जलालाबाद के एसएचओ मोहित धवन ने बताया कि वीरवार शाम करीब 6:15 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि लाल बत्ती चौक के पास कुछ युवक हुड़दंग मचा रहे हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम को मौके पर भेजा गया। इसी दौरान एक बाइक पर सवार युवकों के डीएसपी कार्यालय के निकट पहुंचने और वहां एक राउंड फायर होने की सूचना मिली। एसएचओ के अनुसार पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दो युवकों को राउंडअप कर लिया।