फाजिल्का में वर्कशॉप में लोहे की वस्तु में सुराख करते समय हुआ जोरदार धमाका, संचालक का हाथ बुरी तरह क्षतिग्रस्त
फाजिल्का के मलोट चौक स्थित एक वर्कशॉप में लोहे की वस्तु में सुराख करते समय जोरदार धमाका हो गया। इस ...और पढ़ें
HighLights
फाजिल्का वर्कशॉप में लोहे की वस्तु में सुराख करते समय धमाका
वर्कशॉप संचालक सतनाम सिंह का एक हाथ बुरी तरह क्षतिग्रस्त
गंभीर हालत में बठिंडा एम्स रेफर, धमाके की वजह अज्ञात
जागरण संवाददाता, फाजिल्का। फाजिल्का के मलोट चौक में एक वर्कशॉप में लोहे की वस्तु में सुराख करते समय अचानक जोरदार धमाका हो गया। हादसे में वर्कशॉप संचालक सतनाम सिंह का एक हाथ बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।
धमाके के बाद आसपास मौजूद लोगों ने उसे तुरंत फाजिल्का के सरकारी अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए बठिंडा एम्स रेफर कर दिया।
सतनाम सिंह के चचेरे भाई सुखविंदर सिंह ने बताया कि सतनाम सिंह सदर थाना के नजदीक वर्कशॉप चलाता है। कुछ लोग उसे काम के लिए लोहे का सामान देकर गए थे। सतनाम उस सामान में सुराख कर रहा था कि अचानक जोरदार धमाका हो गया।
धमाके की चपेट में आने से उसके एक हाथ का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। सरकारी अस्पताल में तैनात डॉ. करन ने बताया कि सतनाम सिंह को गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था। उसके हाथ का एक हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ था।
उसे प्राथमिक उपचार देने के बाद बेहतर इलाज के लिए बठिंडा एम्स रेफर किया गया है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वर्कशॉप में धमाका किस कारण हुआ। जिस लोहे की वस्तु में सुराख किया जा रहा था, उसमें क्या मौजूद था और धमाका किस वजह से हुआ, इसकी जानकारी जांच के बाद ही सामने आएगी।