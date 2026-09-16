फाजिल्का में वर्कशॉप में लोहे की वस्तु में सुराख करते समय हुआ जोरदार धमाका, संचालक का हाथ बुरी तरह क्षतिग्रस्त

जागरण संवाददाता, फाजिल्का। फाजिल्का के मलोट चौक में एक वर्कशॉप में लोहे की वस्तु में सुराख करते समय अचानक जोरदार धमाका हो गया। हादसे में वर्कशॉप संचालक सतनाम सिंह का एक हाथ बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

धमाके के बाद आसपास मौजूद लोगों ने उसे तुरंत फाजिल्का के सरकारी अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए बठिंडा एम्स रेफर कर दिया।

सतनाम सिंह के चचेरे भाई सुखविंदर सिंह ने बताया कि सतनाम सिंह सदर थाना के नजदीक वर्कशॉप चलाता है। कुछ लोग उसे काम के लिए लोहे का सामान देकर गए थे। सतनाम उस सामान में सुराख कर रहा था कि अचानक जोरदार धमाका हो गया।

धमाके की चपेट में आने से उसके एक हाथ का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। सरकारी अस्पताल में तैनात डॉ. करन ने बताया कि सतनाम सिंह को गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था। उसके हाथ का एक हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ था।