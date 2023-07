Fazilka हुसैनीवाला हैडवर्क्स से 1 लाख 99 हजार 872 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इसको लेकर प्रशासन अलर्ट पर है और प्रशासनिक टीमें लगातार गांवों में लोगों से संपर्क बनाए हुए हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर विधायक और डिप्टी कमिश्नर ने अग्रिम चौकियों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है लेकिन वीरवार का दिन ओर भी चिंताजनक है।

Fazilka: हुसैनीवाला हैडवर्क्स से छोड़ा गया करीब दो लाख क्यूसेक पानी, रात को भी गांव में जुटा प्रशासन

फाजिल्का, जागरण संवाददाता: बुधवार शाम सात बजे हुसैनीवाला हैडवर्क्स से 1,99,872 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा था। यह जानकारी फाजिल्का के डिप्टी कमिश्नर डॉ. सीनू दुग्गल ने दी। इसको लेकर प्रशासन अलर्ट पर है और प्रशासनिक टीमें लगातार गांवों में लोगों से संपर्क बनाए हुए हैं। देर शाम को फाजिल्का के विधायक नरिंदरपाल सिंह सवना और डिप्टी कमिश्नर डॉ. सेनू दुग्गल ने अंतरराष्ट्रीय सीमा पर अग्रिम चौकियों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बीएसएफ की चौकी पर बने टावर के ऊपर जाकर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन वीरवार का दिन ओर भी चिंताजनक है। इस दौरान उन्होंने विभिन्न स्थानों पर राहत कार्यों के लिए अग्रिम प्रबंध कर रही टीमों से भी बातचीत की और प्रबंधों का जायजा लिया। जहां व्यवस्था बनाने वाले विभाग सतर्क और तत्पर दिखे, वहीं सीमावर्ती लोगों के हौंसले बुलंद दिखे और उन्होंने प्रशासन के प्रति एकजुटता व्यक्त की। इस मौके पर विधायक और डिप्टी कमिश्नर ने कावावाली के साथ पुल का दौरा किया, जहां अभी भी पुल की छत से ढाई फुट नीचे पानी बह रहा है और सतलुज की इस खाड़ी का पानी यहां किनारों के भीतर है। खतरे का संदेश मिलते ही तुरंत सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएं उन्होंने सीमावर्ती गांवों के लोगों से अपील की है कि प्रशासन से खतरे का संदेश मिलते ही वे तुरंत सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएं और एक-दो दिन तक तार पार खेती के लिए न जाएं। डिप्टी कमिश्नर ने जलस्रोत विभाग के अधिकारियों को नदी में पानी के बहाव पर कड़ी नजर रखने और किसी भी संभावित खतरे के बारे में लोगों को सूचित करने का निर्देश दिया

