Fazilka Crime News: तीन दिन से लापता युवक का शव नहर से हुआ बरामद, डेढ़ माह पहले ही हुई थी शादी

Fazilka Crime News जिले के गांव कमरे वाला का रहने वाला एक युवक पिछले 3 दिनों से लापता था जिसका शव रोही वाला के निकट से गुजरने वाली नहर से बरामद हुआ है। युवक का डेढ़ माह पहले ही विवाह हुआ था। मंगलवार को वह दवाई लेकर लौटा था लेकिन घर से बाहर आते ही चला गया था और तीन दिनों तक परिवार के लोग उसकी तलाश करते रहे थे।

तीन दिन से लापता युवक का शव नहर से हुआ बरामद

