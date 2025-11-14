Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फाजिल्का में डेंगू पर वार, डीसी संधू ने खुद संभाली कमान; लार्वा की खोज में 'क्लीन स्वीप' अभियान

    By Mohit Kumar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 04:05 PM (IST)

    फाजिल्का में डेंगू के प्रसार को रोकने के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने संयुक्त अभियान चलाया। डिप्टी कमिश्नर अमरप्रीत कौर संधू ने स्वयं जिला प्रशासनिक परिसर में डेंगू लार्वा की जाँच की और कार्यालयों में पानी जमा न होने देने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू के मामलों में वृद्धि पर सावधानी बरतने और बुखार होने पर जाँच कराने की सलाह दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जिला प्रशासनिक कार्यालय में डेंगू के लारवा की जांच के दौरान टीम के साथ मौजूद डिप्टी कमिश्नर अमरप्रीत कौर संधू (फोटो: जागरण)

    संवाद सूत्र, फाजिल्का। डेंगू के फैलाव को रोकने के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से मिलकर शुरू की गई मुहिम के तहत लगातार चेकिंग अभियानों के द्वारा घरों और दफ्तरों में डेंगू का लारवा चेक किया जा रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसी के तहत ड्राई-डे, फ्राई-डे मुहिम के अंतर्गत खुद डिप्टी कमिश्नर अमरप्रीत कौर संधू स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ मिलकर जिला प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग में डेंगू का लारवा चेक करने पहुंचीं।

    इस मौके पर उनके साथ एडीसी डॉ. मनदीप कौर, सहायक कमिश्नर अमनदीप सिंह मावी और जिला एपिडिमोलोजिस्ट डॉ. सुनीता कंबोज भी मौजूद थीं। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि आज शुक्रवार ड्राई डे, फ्राई डे के तहत दफ्तरों की चेकिंग की गई है, पर कहीं भी डेंगू का लारवा और नहीं पाया गया।

    उन्होंने सभी दफ्तरों के कर्मचारियों को हिदायत दी कि किसी भी दफ्तर के आस-पास पानी जमा न हो और न ही दफ्तरों के कूलरों और फ्रिज की ट्रे, गमलों और छतों पर पानी इकट्ठा होना चाहिए। उन्होंने जिला निवासियों से अपील की कि वे भी जिले को डेंगू मुक्त करने में अपना सहयोग दें और अपने घरों तथा आस-पास कहीं भी पानी इकट्ठा न होने दें।

    इस मौके पर जिला एपिडिमोलोजिस्ट डॉ. सुनीता कंबोज ने कहा कि डेंगू के मामलों की संख्या में कुछ बढ़ोतरी हुई है इसलिए सावधानी बरतना जरूरी है। उन्होंने कहा कि बुखार होने पर नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में खून की जांच करवानी चाहिए। सभी सरकारी अस्पतालों में डेंगू के टेस्ट और इलाज मुफ्त किया जाता है।