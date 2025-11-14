फाजिल्का में डेंगू पर वार, डीसी संधू ने खुद संभाली कमान; लार्वा की खोज में 'क्लीन स्वीप' अभियान

संवाद सूत्र, फाजिल्का। डेंगू के फैलाव को रोकने के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से मिलकर शुरू की गई मुहिम के तहत लगातार चेकिंग अभियानों के द्वारा घरों और दफ्तरों में डेंगू का लारवा चेक किया जा रहा है।

इसी के तहत ड्राई-डे, फ्राई-डे मुहिम के अंतर्गत खुद डिप्टी कमिश्नर अमरप्रीत कौर संधू स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ मिलकर जिला प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग में डेंगू का लारवा चेक करने पहुंचीं। इस मौके पर उनके साथ एडीसी डॉ. मनदीप कौर, सहायक कमिश्नर अमनदीप सिंह मावी और जिला एपिडिमोलोजिस्ट डॉ. सुनीता कंबोज भी मौजूद थीं। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि आज शुक्रवार ड्राई डे, फ्राई डे के तहत दफ्तरों की चेकिंग की गई है, पर कहीं भी डेंगू का लारवा और नहीं पाया गया।

उन्होंने सभी दफ्तरों के कर्मचारियों को हिदायत दी कि किसी भी दफ्तर के आस-पास पानी जमा न हो और न ही दफ्तरों के कूलरों और फ्रिज की ट्रे, गमलों और छतों पर पानी इकट्ठा होना चाहिए। उन्होंने जिला निवासियों से अपील की कि वे भी जिले को डेंगू मुक्त करने में अपना सहयोग दें और अपने घरों तथा आस-पास कहीं भी पानी इकट्ठा न होने दें।