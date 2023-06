Fazilka News: बीएसफ और पंजाब पुलिस ने दो संदिग्धों को किया गिरफ्तार, ड्रग्स के तीन पैकेट किए गए बरामद

फाजिल्का, जागरण संवाददाता। बीएसएफ और सीआई जलालाबाद द्वारा फाजिल्का जिले के चक्खेवा गांव के कुछ घरों में 1 जून को एक संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया गया था।

बीएसएफ पंजाब फ्रंटियर के जारी किए गए बयान में कहा गया है कि तलाशी के दौरान, 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ के दौरान एक संदिग्ध के घर से हेरोइन के 3 पैकेट (कुल वजन - 2.5 किलोग्राम) बरामद किए गए हैं। ये पैकेट कुछ दिन पहले एक ड्रोन के माध्यम से इलाके में गिराए गए थे और फिर इन्हें घर के अंदर छुपा लिया गया था। संदिग्धों के खिलाफ मामला दर्ज किया जा रहा है और आगे की जांच की जा रही है।

On 1st June, a joint search operation was launched by BSF and CI Jalalabad (Punjab Police) at some houses of village Chakkhewa in Fazilka district. During search, 2 suspects were taken into custody & during interrogation, 3 packets of suspected Heroin (gross weight - 2.5 kgs)… pic.twitter.com/Xsjjv2tzjH