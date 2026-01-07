फाजिल्का में राज्य सरकार पर भड़के जाखड़, विकसित भारत जी राम जी योजना पर शुरू किया जन-जागरूकता अभियान
जागरण संवाददाता, फाजिल्का। विकसित भारत जी राम जी योजना को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आज फाजिल्का से अपने व्यापक जन-जागरूकता अभियान की शुरुआत कर दी। प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने खियोवाली ढाब में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि महात्मा गांधी हमेशा कहते थे कि देश गांवों में बसता है और भगवान भी गांवों में ही बसता है।
जाखड़ ने संबोधित करते हुए आगे कहा कि इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए भाजपा यह नया स्वरूप लेकर आई है, जिसका उद्देश्य गांवों को मजबूत करना और गरीबों को वास्तविक लाभ देना है। योजना के तहत अब मनरेगा के 100 दिन के काम को बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है, जबकि पंजाब के हिस्से में भी बढ़ोतरी कर इसे 30 प्रतिशत तक पहुंचाया गया है।
जाखड़ ने कहा कि इस बदलाव का मकसद गांवों में अधिक से अधिक विकास कार्य करवाना और बड़ी संख्या में ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराना है।
सभा में मौजूद भाजपा नेता।
आप पर जाखड़ का हमला
जाखड़ ने आम आदमी पार्टी (आप) सरकार और कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि दोनों पार्टियां इस योजना के खिलाफ झूठ फैला रही हैं ताकि अपनी नाकामियों पर पर्दा डाला जा सके। जाखड़ ने कहा कि बड़े-बड़े साहब दिल्ली और चंडीगढ़ से आए हुए हैं, जिनके पास ऊंची-ऊंची डिग्रियां हैं, लेकिन वह खुद यहां गरीबों और मजदूरों के बीच इसलिए आए हैं ताकि उन्हें मिलने वाले रोजगार, विकास और योजना के वास्तविक लाभों की बात सीधे उन्हीं से कर सकें।
उन्होंने कहा कि भाजपा की यह योजना कागजों में नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर गरीबों के जीवन में बदलाव लाने के लिए बनाई गई है। आप सरकार पर तंज कसते हुए जाखड़ ने कहा कि वे दावा करते हैं कि पंजाब में नशे के खिलाफ युद्ध चल रहा है और सफलता मिल रही है, जबकि हकीकत यह है कि रोज कहीं न कहीं मौतें हो रही हैं।
योजना भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध
अब भाजपा जी राम जी योजना के जरिए भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध छेड़ने जा रही है, ताकि गरीबों और मजदूरों का हक किसी भी स्तर पर छीना न जा सके।कार्यक्रम के दौरान जाखड़ ने स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर आगामी दिनों के लिए अभियान की रणनीति पर चर्चा की।
ग्रामीणों ने योजना को लेकर उत्साह दिखाया और भाजपा प्रतिनिधियों से विस्तृत जानकारी प्राप्त की। जाखड़ ने कहा कि यह अभियान गांव-गांव जाकर मजदूरों तक सच्चाई पहुंचाएगा और विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम को तोड़ेगा।
