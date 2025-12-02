Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बेटी को विदा कर लौट रहा था दंपती, सड़क हादसे में गई जान; लुधियाना में अंतिम संस्कार

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 03:33 PM (IST)

    लुधियाना के साहनेवाल में हुए सड़क हादसे में मारे गए अशोक नंदा, उनकी पत्नी किरण नंदा और चाची रेणू बाला का अंतिम संस्कार किया गया। वे बेटी की शादी से लौट रहे थे, तभी यह दुखद घटना घटी। शहर में शोक की लहर है, और बड़ी संख्या में लोग अंतिम संस्कार में शामिल हुए। हादसे में दो अन्य लोग घायल हुए हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    सरहिन्द में तीनों के अंतिम संस्कार मौके मौजूद शोकाकुल शहर के लोगर

    दीपक सूद, फतेहगढ़ साहिब। लुधियाना से सोमवार सुबह अपनी बेटी की शादी कर घर लौटने समय साहनेवाल के नजदीक सडक़ हादसे में मारे गए सरहिन्द के दो परिवार के सदस्यों में अशोक नंदा व उनकी पत्नी किरण नंदा तथा चाची रेणू बाला का आज अंतिम संस्कार कर दिया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तीनों के संस्कार मौके शहर भर से बड़ी संख्या में लोगों सहित विभिन्न राजनैतिक व धाॢमक संगठनों के प्रतिनिधियों ने शामिल हो पीडि़त परिवार के साथ शोक जताया। एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत से शहर भर में शोक की लहर रही तथा दुकानदारों ने भी अपनी दुकाने बंद रख परिवारों के साथ शोक जताया।

    गौर हो कि रविवार की रात को अशोक नंदा की बेटी गजल की शादी लुधियाना में हुई थी तथा बेटी की डोली बिदा करने के बाद अशोक नंदा अपनी पत्नी किरण, चाची रेणू सहित परिवार के दो अन्य सदस्य मोहन नंदा तथा शर्मीली नंदा के साथ अपनी इनोवा कार से सरहिन्द अपने घर लौट रहे थे।

    जैसे ही उनकी कार जीटी रोड साहनेवाल के खाकट के पास आई तभी कार बेकाबू हो गई तथा आगे जा रहे ट्रक के पीछे जा टकराई थी। हादसा इतना भयानक था कि अशोक नंदा व उनकी पत्नी किरण नंदा तथा चाची रेणू बाला की मौके पर ही मौत हो गई थी जबकि दो अन्य बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। 

    ॉजो अभी भी लुधियाना के एक नीजि अस्पताल में उपचाराधीन है। शहर के लोगों ने तीनों मृतकों की आत्मिक शांति व घायलों के जलद स्वस्थ होने की कामना को लेकर लिए प्रभु चरणों में प्रार्थना की।