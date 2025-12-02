बेटी को विदा कर लौट रहा था दंपती, सड़क हादसे में गई जान; लुधियाना में अंतिम संस्कार

दीपक सूद, फतेहगढ़ साहिब। लुधियाना से सोमवार सुबह अपनी बेटी की शादी कर घर लौटने समय साहनेवाल के नजदीक सडक़ हादसे में मारे गए सरहिन्द के दो परिवार के सदस्यों में अशोक नंदा व उनकी पत्नी किरण नंदा तथा चाची रेणू बाला का आज अंतिम संस्कार कर दिया गया।

तीनों के संस्कार मौके शहर भर से बड़ी संख्या में लोगों सहित विभिन्न राजनैतिक व धाॢमक संगठनों के प्रतिनिधियों ने शामिल हो पीडि़त परिवार के साथ शोक जताया। एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत से शहर भर में शोक की लहर रही तथा दुकानदारों ने भी अपनी दुकाने बंद रख परिवारों के साथ शोक जताया।

गौर हो कि रविवार की रात को अशोक नंदा की बेटी गजल की शादी लुधियाना में हुई थी तथा बेटी की डोली बिदा करने के बाद अशोक नंदा अपनी पत्नी किरण, चाची रेणू सहित परिवार के दो अन्य सदस्य मोहन नंदा तथा शर्मीली नंदा के साथ अपनी इनोवा कार से सरहिन्द अपने घर लौट रहे थे।

जैसे ही उनकी कार जीटी रोड साहनेवाल के खाकट के पास आई तभी कार बेकाबू हो गई तथा आगे जा रहे ट्रक के पीछे जा टकराई थी। हादसा इतना भयानक था कि अशोक नंदा व उनकी पत्नी किरण नंदा तथा चाची रेणू बाला की मौके पर ही मौत हो गई थी जबकि दो अन्य बुरी तरह से जख्मी हो गए थे।