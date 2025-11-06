शिअद नेता सिमरनजीत की सुलझी मर्डर मिस्ट्री, अवैध संबंध में पत्नी ने प्रेमी के साथ की थी हत्या; खेत में मिला था शव

जागरण संवाददाता, फतेहगढ़ साहिब। दो दिन पहले शिअद (अमृतसर) के प्रधान सिमरनजीत सिंह मान के खेतों से मिली लाश की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस के मुताबिक हत्या अवैध संबंधों के चलते हुई। पुलिस ने फॉरेंसिक व तकनीकी सर्विलांस के जरिए मिले सबुतों के आधार पर अवैध संबंधों में लिप्त आरोपी प्रेमी जोड़े को गिरफ्तार कर लिया है। हत्याकांड में शामिल दो आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बता दें कि मंगलवार 4 नवंबर की सुबह गांव तलानियां के पास शिरोमणि अकाली दल (अमृतसर) के प्रधान सिमरनजीत सिंह मान के खेतों में पपीतों के बाग से खून से लथपथ लाश बरामद हुई थी। जिसके गले पर तेजधार हथियार से वार किया गया था। जिसकी सूचना पुलिस को 4 नवंबर की सुबह 7 बजे जसबीर सिंह ने दी थी।

मृतक की पहचान तलानियां के साथ लगते गांव आलिया के 46 वर्षिय सुरजीत सिंह के तौर पर हुई थी। पुलिस व फॉरेंसिक टीम ने मौका-ए-वारदात की तफ्दीश की। इसके बाद ग्रामीणों से मिली सूचनाओं का तकनीकी वेरिफिकेशन करने के बाद पुलिस ने अपनी जांच को आगे बढ़ाया। इस हत्याकांड की जांच एसपी (डी) राकेश यादव की देखरेख में पुलिस टीम ने की। वीरवार को एसएसपी शुभम अग्रवाल ने प्रेस कांफ्रेस कर हत्याकांड का खुलासा किया।

एसएसपी ने बताया कि मृतक सुरजीत सिंह करीब 4 पहले दुबई गया था। कुछ माह पहले ही वह वापस लौटा था और यहां कैटरिंग लेबर के तौर पर काम कर रहा था। पुलिस की तफ्दीश में सामने अाया कि मृतक सुरजीत सिंह जब दुबई में था उस दौरान उसकी पत्नी बलबीर कौर उर्फ बीरो का गांव के ही अमरनाथ उर्फ जैमल के साथ अवैध संबंध बन गये थे। दुबई से लौटने के बाद सुरजीत सिंह को भी इसकी भनक लग गई। जिसके चलते वह अपनी पत्नी को जैमल से मिलने से रोकता था।

पुलिस की जांच में सामने आया कि बीरो ने अपने प्रेमी जैमल के साथ मिलकर अपने पति सुरजीत सिंह की हत्या की योजना बनाई। योजना के तहत उसने 4 नवंबर की सुबह बीरो ने अपने पति सुरजीत को सिमरनजीत सिंह मान के खेतों से मूलियां उखाड़़ कर लाने के लिये भेजा। सुरजीत के घर से जाते ही उसने फोन से इसकी जानकारी जैमल को दी। जैमल योजना के मुताबिक पहले से ही खेतों में अपने साथियों के साथ वारदात को अंजाम देने के लिया तैयार था। सुरजीत के खेत में पहुंचते ही जैमल ने अपने साथियों के साथ उसे दबोच लिया। इस दौरान उनके बीच हाथापाई हुई।

जैमल के साथियों ने सुरजीत को दबोच कर उसके हाथ पकड़ लिये और जैमल ने दाऊ (कृषि कार्य में इस्तेमाल होने वाला तेजधार औजार) से उसके गले पर वार किया। घायल होने के बावजूद सुरजीत सिंह ने हमलावरों के चंगुल से भागने की कोशिश की, लेकिन हमलावरों ने उसे दबोच लिया और जैमल ने उसे तब तक जकड़े रखा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई।