दीवान टोडर मल की ऐतिहासिक 'जहाज हवेली' का होगा पुनरुद्धार, पंजाब विधानसभा अध्यक्ष ने लिया तैयारियों का जायजा

दीपक सूद, फतेहगढ़ साहिब। पंजाब विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवां ने फतेहगढ़ साहिब का दौरा कर सिख इतिहास के प्रतीक दीवान टोडर मल की ऐतिहासिक 'जहाज हवेली' के संरक्षण और पुनर्निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने इस अनमोल और पवित्र विरासत को सहेजने के लिए किए जा रहे संयुक्त प्रयासों की सराहना की।

संधवां ने हवेली के पुनरुद्धार में योगदान दे रहे दीवान टोडर मल विरासत फाउंडेशन, संधु ब्रदर्स, जिला प्रशासन और पंजाब के मुख्यमंत्री का विशेष रूप से धन्यवाद और आभार व्यक्त किया। उल्लेखनीय है कि दीवान टोडर मल ने गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों और माता गुजरी जी के अंतिम संस्कार के लिए मुगल काल में सोने की मोहरें बिछाकर यह भूमि खरीदी थी। संधवां ने कहा कि इस ऐतिहासिक धरोहर का मूल रूप में संरक्षण आने वाली पीढ़ियों को हमारे गौरवशाली इतिहास से जोड़े रखेगा।

'श्री' फतेहगढ़ साहिब का नामकरण सरकारी दस्तावेजों में जिले के नाम के आगे 'श्री' शब्द जोड़ने की मांग पर अध्यक्ष संधवां ने इसे जनभावनाओं से जुड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा बताया। उन्होंने कहा कि इस पवित्र धरती के प्रति देश-विदेश के श्रद्धालुओं के मन में अगाध श्रद्धा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही सरकारी रिकॉर्ड में 'श्री' फतेहगढ़ साहिब लिखने की प्रक्रिया को औपचारिक रूप से पूरा कर लिया जाएगा।

भ्रष्टाचार पर अप्रवासी भारतीयों से सहयोग की अपील विधानसभा अध्यक्ष ने विदेशों में रह रहे अप्रवासी भारतीयों (NRIs) से राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने पंजाब के सरकारी खजाने को लूटकर विदेशों में संपत्तियां खड़ी की हैं, उनका पर्दाफाश किया जाना चाहिए।