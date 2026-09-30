फतेहगढ़ साहिब में हैवानियत, गोदाम में चोरी के शक में बेटे के साथ बंधक बनाकर पीटा; घर में पिता की मौत

संवाद सहयोगी, मंडी गोबिंदगढ़ (फतेहगढ़ साहिब)। मंडी गोबिंदगढ़ के विधि चंद कॉलोनी में चोरी के आरोप में पिता-पुत्र को बंधक बनाकर प्रताड़ित करने के बाद पिता की मौत हो गई। मृतक की पहचान हरवीर सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने मुख्य आरोपित इमरान खान समेत चार लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर लिया है।

मृतक के बेटे आकाश ने बताया कि मुख्य आरोपित इमरान खान अपने साथियों के साथ उनके घर आया था। आरोपितों ने उसके भाई विकास पर गोदाम से तांबा चोरी करने का आरोप लगाया और भाई व उसके पिता हरवीर सिंह को जबरन गोदाम में ले गए। वहां दोनों के साथ मारपीट की। इससे हरवीर सिंह बेहोश हो गए, जिसके बाद आरोपित उन्हें घर छोड़ गए जबकि विकास को बंधक बनाए रखा।