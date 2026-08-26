पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में दर्दनाक सड़क हादसा, गुरुद्वारे से लौट रहे बुजुर्ग दंपति को ट्रक ने मारी टक्कर; मौत

दीपक सूद, फतेहगढ़ साहिब। गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहब में माथा टेक कर वापस लौट रहे एक बुजुर्ग पति-पत्नी की एक दर्दनाक सड़क हादसे में मौत हो गई। मृतकों की पहचान चंडीगढ़ के सेक्टर 41-बी निवासी धर्मवीर सिंह (70) और उनकी पत्नी शशि बाला (69) के रूप में हुई है।

मिली जानकारी के अनुसार, धर्मवीर सिंह अपनी पत्नी शशि बाला के साथ स्कूटी पर सवार होकर गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहब में नतमस्तक होने आए थे। धार्मिक स्थल पर माथा टेकने के बाद जब वे अपनी स्कूटी से वापस चंडीगढ़ की ओर लौट रहे थे, तभी सरहिंद- मोरिंडा रोड पर स्थित गांव आलमपुर के पास यह हादसा हुआ।

अनियंत्रित ट्रक ने स्कूटी को मारी टक्कर सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने उनकी स्कूटी को सीधी और जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि दंपति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। राहगीरों और स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद थाना बस्सी पठाना की पुलिस टीम मौके पर पहुंची।