हरिद्वार जा रहे श्रद्धालुओं की गाड़ी अनियंत्रित होकर टकराई, 2 की मौके पर मौत; 16 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल

दीपक सूद, फतेहगढ़ साहिब। लुधियाना से हरिद्वार धार्मिक स्नान के लिए जा रहे श्रद्धालुओं से भरा एक छोटा हाथी सरहिंद के माधोपुर चौक के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आ गया। इस दर्दनाक सड़क हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 16 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए।

घटना की जानकारी देते हुए थाना सरहिंद के सहायक थानेदार तिलक राज ने बताया कि मृतकों की पहचान लुधियाना के बबलू कुमार (28) और आशीष कुमार (12) के रूप में हुई है। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल फतेहगढ़ साहिब में भर्ती कराया गया।

घायलों में से कुछ की हालत काफी नाजुक बनी हुई थी, जिन्हें डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उच्च चिकित्सा केंद्र के लिए रेफर कर दिया है। पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल फतेहगढ़ साहिब में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

थाना सरहिंद पुलिस के अनुसार, अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हादसे के कारणों की सही जानकारी जुटाने और फरार वाहन का सुराग लगाने के लिए पुलिस घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी (CCTV) कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।