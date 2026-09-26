फतेहगढ़ साहिब में कार की टक्कर से 71 वर्षीय बुजुर्ग की मौत, ड्राइवर पर मामला दर्ज

संवाद सहयोगी, फतेहगढ़ साहिब। सरहिंद-पटियाला मुख्य मार्ग पर स्थित गांव खरोड़ा के पास हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में 71 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो जाने का समाचार है। मृतक की पहचान हरबंस सिंह (71) निवासी गांव जुलकां (पटियाला) के रूप में हुई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, हरबंस सिंह अपने बेटे और भतीजे के साथ गांव खरोड़ा स्थित एक बैंक में लोन से संबंधित किसी काम के सिलसिले में आए थे। बैंक का काम निपटाने के बाद जब वे चाय पीने के लिए मुख्य सड़क पार कर रहे थे, तभी सरहिंद की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार इनोवा कार ने हरबंस सिंह को जोरदार टक्कर मार दी।