फरीदकोट के कोटकपूरा शहर में घर की छत गिरने से एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई और एक लड़की गंभीर रूप से घायल भी है। मृतकों में एक गर्भवती महिला भी शामिल है। यह हादसा सुबह करीब चार बजे का है जब परिवार के सभी सदस्य सो रहे थे तब ही घटना का शिकार हो गए।

Faridkot: कोटकपूरा में दर्दनाक हादसा, भरभरा कर गिरी छत, गर्भवती महिला समेत तीन की मौत, एक घायल

फरीदकोट, जागरण संवाददाता। फरीदकोट के कोटकपुरा में आज सुबह दर्दनाक हादसा हो गया है। दरअसल, कोटकपूरा शहर में एक घर की छत गिरने से एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई है। वहीं, परिवार की एक लड़की गंभीर रूप से घायल भी है। मृतकों में एक गर्भवती महिला भी शामिल इस घटना में सबसे दर्दनाक यह है कि मृतकों में एक गर्भवती महिला भी शामिल है। जानकारी के मुताबकि यह हादसा सुबह करीब चार बजे का है जब परिवार के सभी सदस्य सो रहे थे। वहीं, घर की छत गिरने से उनकी दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में ये लोग शामिल मृतकों में गुरप्रीत सिंह, उसकी 7 माह की गर्भवती पत्नी कर्मजीत कौर व 4 वर्षीय बेटे गैवी के रूप में हुई। जबकि उनके पड़ोस की 15 वर्षीय लड़की मनीषा घायल हुईं है जोकि उनके घर पर सो रही थी।

Edited By: Preeti Gupta