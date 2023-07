Faridkot News: आय से अधिक संपत्ति के मामले में किक्की ढिल्लों की हुई पेशी, 19 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

आय से अधिक संपत्ति के मामले का सामना कर रहे पूर्व कांग्रेसी विधायक कुशलदीप सिंह किक्की ढिल्लों की आज स्थानीय जिला अदालत में नाभा जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। कुशलदीप सिंह किक्की ढिल्लों को विजिलेंस द्वारा गत 16 मई को गिरफ्तार किया गया था। उन पर अवैध तरीके से आय से अधिक संपत्ति होने का आरोप है।

आय से अधिक संपत्ति के मामले में किक्की ढिल्लों की हुई पेशी

फरीदकोट, जागरण संवाददाता। आय से अधिक संपत्ति के मामले का सामना कर रहे पूर्व कांग्रेसी विधायक कुशलदीप सिंह किक्की ढिल्लों की आज स्थानीय जिला अदालत में नाभा जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। जिसके पश्चात अदालत द्वारा सुनवाई के लिए अगली तारीख 19 जुलाई तय की गई। 16 मई को हुई थी ढिल्लो की गिरफ्तारी उल्लेखनीय है कि कांग्रेसी विधायक कुशलदीप सिंह किक्की ढिल्लों को विजिलेंस द्वारा गत 16 मई को पूछताछ के लिए फिरोजपुर स्थित कार्यालय में बुलाया गया था और वहीं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी मामले में विजिलेंस द्वारा रिमांड लेकर पूछताछ किए जाने के पश्चात स्थानीय अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था और किक्की ढिल्लों इन दिनों नाभा जेल में बंद हैं। 19 जुलाई को होगी अगली सुनवाई बुधवार को भी किक्की ढिल्लों की पेशी नाभा जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिग द्वारा हुई। जिसके पश्चात अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 19 जुलाई की तारीख तय की। गौरतलब है कि किक्की ढिल्लों जमानत याचिका जिला अदालत द्वारा पहले ही रद की जा चुकी है। फरवरी में विजिलेंस की टीम ने कुशलदीप ढिल्लों के फार्म हाउस पर भी छापामारा था। आय से अधिक संपत्ति की हासिल किक्की ढिल्लों की सभी चल और अचल संपत्तियों का आकलन करने के लिए ब्यूरो द्वारा एक अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2022 तक 5 साल के लिए एक चैकिंग अवधि निर्धारित की गई है। जांच दौरान पाया गया था कि उसने अपनी सारी आय से अधिक संपत्ति बनाई थी। यह भी पाया गया था कि उसने अपनी आय के ज्ञात स्रोतों की तुलना में लगभग 245 प्रतिशत खर्च किया था।

