फरीदकोट में ASI गुरबख्श सिंह ने ली 80 हजार रुपये की रिश्वत, विजिलेंस ने रंगे हाथ किया गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, फरीदकोट। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गत रात्रि फरीदकोट के थाना सदर में तैनात एएसआइ गुरबख्श सिंह को 80 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपित के खिलाफ विजिलेंस ब्यूरो रेंज फिरोजपुर के थाना में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा सात के तहत केस दर्ज किया गया है।

विजिलेंस ब्यूरो से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के गांव घुगियाना निवासी शिकायतकर्ता लक्खा सिंह ने आरोप लगाया था कि एएसआई गुरबख्श सिंह ने उसके पक्ष के खिलाफ दर्ज मुकदमे को रद्द करवाने के बदले पहले ही 40 हजार रुपये रिश्वत के रूप में ले लिए थे। इसके बाद आरोपी उससे 80 हजार रुपये की अतिरिक्त रिश्वत की मांग कर रहा था।