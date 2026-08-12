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    सिविल अस्पताल फरीदकोट में HMIS स्टाफ की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी, वेतन समाधान को लेकर जताया रोष

    By Dev Anand Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 12:49 PM (IST)

    सिविल अस्पताल फरीदकोट में एचएमआईएस स्टाफ की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही, जिसमें कर्मचारियों ने वेतन के स्थायी प्रबंध की मांग को लेकर रोष प्रदर्शन किय ...और पढ़ें

    सिविल अस्पताल फरीदकोट में HMIS स्टाफ की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी (फोटो: जागरण)

    सिविल अस्पताल फरीदकोट में HMIS स्टाफ की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी (फोटो: जागरण)

    HighLights

    1. एचएमआईएस स्टाफ की हड़ताल फरीदकोट में तीसरे दिन।

    2. कर्मचारियों की मुख्य मांग वेतन का स्थायी प्रबंध।

    3. मांगें न मानी तो संघर्ष तेज करने की चेतावनी।

    संवाद सहयोगी, फरीदकोट। सिविल अस्पताल फरीदकोट में एचएमआईएस स्टाफ द्वारा अपनी मांगों को लेकर शुरू की गई हड़ताल बुधवार को तीसरे दिन भी जारी रही। हड़ताली कर्मचारियों ने वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय के सामने रोष प्रदर्शन करते हुए सरकार और हेल्थ सिस्टम कॉरपोरेशन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

    इस मौके पर कर्मचारी नेताओं जगदीप सिंह और प्रगट सिंह ने कहा कि पिछले तीन दिनों से कर्मचारी हड़ताल पर हैं, लेकिन सरकार और अफसरशाही की ओर से अभी तक उनकी मांगों को लेकर कोई सुनवाई नहीं की गई।

    उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की मुख्य मांग वेतन का स्थायी प्रबंध करना है। इसके अलावा पिछले धरने के दौरान कर्मचारियों की हाजिरी रिपोर्ट कंपनी को भेजने की मांग भी की गई है।

    कर्मचारी नेताओं ने कहा कि वेतन के स्थायी प्रबंध के लिए कर्मचारियों को बार-बार संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि यह छठी बार है जब कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल करने के लिए मजबूर हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार हर बार महीने-दर-महीने वेतन देने का भरोसा देती है, लेकिन बाद में अपने वादे से पीछे हट जाती है।

    कर्मचारी संगठन ने कहा कि हड़ताल के कारण मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसका कर्मचारियों को भी दुख है, लेकिन यह धरना उनकी मजबूरी है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार वेतन का स्थायी समाधान कर दे तो कर्मचारियों को हड़ताल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।

    नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने वेतन का स्थायी समाधान नहीं किया तो संघर्ष को और तेज किया जाएगा। इस मौके पर जगदीप सिंह, प्रगट सिंह, सुखबीर कौर, रजनी और अमनदीप कौर सहित अन्य कर्मचारी मौजूद थे।