Faridkot Viral Video: सुरक्षा गार्डों ने की मरीज के परिजनों की पिटाई, इमरजेंसी वार्ड में हुई झड़प

फरीदकोट, एएनआई। फरीदकोट से अजीबो गरीब वाकया सामने आया जब शहर के गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में सुरक्षा गार्डों द्वारा मरीज के रिश्तेदार के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

वीडियो में देखा जा सकता है कि सुरक्षा गार्ड तीन लोगों को पीट रहे हैं। वीडियो में सुरक्षा गार्ड एक बुजुर्ग व्यक्ति को भी पीट रहे हैं। ये वीडियो इमरजेंसी वार्ड का है, जहां एक तरफ मरीज अपने बेड पर सोए हुए हैं, तो दूसरी ओर सुरक्षा गार्ड और मरीज पक्ष के लोगों के बीच आपस में मारपीट लगातार जारी है।

#WATCH | Faridkot Punjab: Patient's relative allegedly manhandled by security guards in the emergency department of Guru Gobind Singh medical college & Hospital.

(Video confirmed by Hospital Administration) pic.twitter.com/oPagzhWLvi