पंजाब के फरीदकोट में ड्रोन से हथियार मंगवाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, आरोपियों से 10 पिस्तौल बरामद

जागरण संवाददाता, फरीदकोट। फरीदकोट पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय हथियार गिरोह से जुड़े एक मामले का खुलासा करते हुए तीन व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से 10 पिस्टल बरामद किए हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हथियारों की खेप कथित तौर पर ड्रोन के जरिए सीमा पार से मंगवाई गई थी।

जानकारी के अनुसार, फरीदकोट पुलिस की एक टीम गश्त और संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को एक खास मुखबिर से सूचना मिली कि एक अंतरराष्ट्रीय हथियार गिरोह द्वारा पड़ोसी देश से ड्रोन के माध्यम से हथियार मंगवाए जाते हैं।

पुलिस को सूचना मिली कि तीन व्यक्ति भारी मात्रा में हथियार लेकर मॉडर्न केंद्रीय जेल फरीदकोट के आसपास के क्षेत्र में पैदल घूम रहे हैं। ये लोग कथित तौर पर हथियारों का इस्तेमाल किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने अथवा आगे सप्लाई करने की फिराक में थे।

सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपितों को काबू कर उनके कब्जे से 10 पिस्टल बरामद किए। इसके बाद थाना सिटी फरीदकोट में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।