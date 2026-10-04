फरीदकोट की मंडियों में धान की बंपर आवक, जल्द शुरू होगी सरकारी खरीद

जागरण संवाददाता, फरीदकोट। क्षेत्र की मंडियों में धान (झोना) की आवक तेजी से जारी है और मंडियों की रौनक लौट आई है। किसान अपनी मेहनत की फसल को लेकर मंडियों में पहुंच रहे हैं।

सरकारी घोषणा के तहत खरीद प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता और सुचारू तरीके से लागू करने के लिए प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में हैं, ताकि किसानों को अपनी फसल का पूरा और सही मूल्य (MSP) मिल सके।

अब किसान कर रहे खरीद का इंतजार

मंडी में फसल लेकर पहुंचे किसान बलविंदर सिंह, जसविंदर सिंह और बनता सिंह ने बताया कि वे अपनी धान की कटाई कर मंडियों में लाए हैं और सरकारी खरीद का इंतजार कर रहे हैं। किसानों ने खुशी जताई कि मंडी में आढ़तियों और प्रशासन का सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि वे अपनी फसल को केवल सरकारी रेट (MSP) पर ही बेचेंगे और सरकारी एजेंसियों की खरीद व्यवस्था पर उन्हें पूरा भरोसा है।

कितनी पहुंच सकती है कीमत फरीदकोट और आसपास की मंडियों में धान की आवक लगातार बढ़ रही है। मार्केट कमेटी के आंकड़ों के अनुसार विभिन्न फड़ों में 5,000, से लेकर 10,000 क्विंटल धान पहुंचने का अनुमान है। मार्केट कमेटी के सचिव ने बताया कि किसानों की सुविधा के लिए मंडियों में पेयजल, बिजली, तिरपाल और सफाई के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। वहीं उन्होंने बताया कि सब्जी मंडी वाली तरफ वाले फडो में मेला लगने की वजह से गंदगी दोबारा फैल गई थी जिसे साफ करवाया जा रहा है।