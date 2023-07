Bambiha Gang members Arrested जिला पुलिस ने मुठभेड़ के पश्चात बंबीहा गैंग के दो गुर्गों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक के पैर में गोली लगी है। जिसके चलते उसे गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। उक्त दोनों आरोपित गत दिनों जैतो में रंगदारी के लिए रामलीला ग्राउंड में हवाई फायर करके फरार हुए थे।

Faridkot Crime: मुठभेड़ में बंबीहा गैंग के दो गुर्गे गिरफ्तार, जैत के कारोबारी से मांगे थे पांच लाख

Your browser does not support the audio element.

फरीदकोट, संवाद सहयोगी: जिला पुलिस ने मुठभेड़ के पश्चात बंबीहा गैंग के दो गुर्गों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक के पैर में गोली लगी है। जिसके चलते उसे गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। उक्त दोनों आरोपित गत दिनों जैतो में रंगदारी के लिए रामलीला ग्राउंड में हवाई फायर करके फरार हुए थे। रामलीला ग्राउंड में किए थे हवाई फायर उल्लेखनीय है कि गत 6 जुलाई की दोपहर को तीन नकाबपोश बाइक सवार जैतो की रामलीला ग्राउंड में हवाई फायर करते हुए फरार हो गए थे। जानकारी के अनुसार उनके द्वारा जैतो निवासी एक कारोबारी से 5 लाख की रंगदारी मांगी गई थी। परन्तु रंगदारी मांगने के पश्चात उस व्यक्ति ने आरोपितों का फोन उठाना बंद कर दिया था। जिसके चलते ही उन्होंने उस व्यक्ति को डराने व धमकाने के उद्देश्य से रामलीला ग्राउंड में हवाई फायर किए गए थे। दो गिरफ्तार एक फरार उधर इसी मामले में आज सीआइए स्टाफ के प्रभारी हरबंस सिंह को उक्त आरोपितों की सूचना मिली थी। जिसके चलते उनके द्वारा उनका पीछा किया जा रहा था और देर शाम बीड़ सिक्खांवाला के नजदीक उक्त आरोपितों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। जिसमें पुलिस ने दो आरोपितों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की गई। जबकि एक आरोपित भागने में सफल हो गया। एक के पैर में लगी गोली काबू किए गए आरोपितों में से एक के पैर में गोली लगी है। जिसके चलते उसे गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। जानकारी के अनुसार यह दोनों आरोपित बंबीहा गैंग के गुर्गे हैं। फिलहाल पुलिस ने अधिक जानकारी नहीं दी है।

Edited By: Nidhi Vinodiya