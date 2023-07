Faridkot Accident फरीदकोट के नानकसर गांव में ट्रैक्‍टर-ट्रॉली पलटने से करीब दो दर्जन नरेगा कर्मचारी घायल हो गए। प्राप्‍त जानकारी के अनुसार नरेगा के मेट के मेट परगट सिंह ने बताया कि अपने काम पर जा रहे नरेगा कर्मचारियों से भरी ट्रॉली गांव नानकसर के पास अचानक ट्रैक्टर के टायर में फंस गई जिससे ट्रैक्टर का एक हिस्सा भी टूट गया।

ट्रैक्‍टर-ट्रॉली पलटने से करीब दो दर्जन नरेगा कर्मचारी घायल, फरीदकोट के पास हुआ हादसा

फरीदकोट, जागरण संवाददाता: फरीदकोट के नानकसर गांव में ट्रैक्‍टर-ट्रॉली पलटने से करीब दो दर्जन नरेगा कर्मचारी घायल हो गए। प्राप्‍त जानकारी के अनुसार नरेगा के मेट के मेट परगट सिंह ने बताया कि अपने काम पर जा रहे नरेगा कर्मचारियों से भरी ट्रॉली गांव नानकसर के पास अचानक ट्रैक्टर के टायर में फंस गई, जिससे ट्रैक्टर का एक हिस्सा भी टूट गया। हादसे में करीब 20-25 नरेगा श्रमिक घायल हो गए। घायलों को बाबा दयाल सिंह सिविल अस्पताल, कोटकपुरा ले जाया गया। आगे के विवरण की प्रतीक्षा की जा रही है।

