Faridkot पंजाब के फरीदकोट स्थानीय थाना सदर पुलिस ने विभिन्न मामलों में दो व्यक्तियों को 140 लीटर लाहन सहित गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों आरोपितों के खिलाफ एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज कर अगामी कार्रवाई शुरु कर दी है। दोनों ही आरोपी अपने घर में अवैध रूप से नशील पदार्थ बेचते थे जिन्हें अब गिरफ्तार कर लिया गया है।

फरीदकोट में नशीले पदार्थ की तस्करी का भंडाफोड़, दो अलग मामलों में बरामद हुई 140 लीटर लाहन; दो गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, फरीदकोट। पंजाब के फरीदकोट में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। उन्होंने नशीले पदार्थ की तस्करी का भंडाफोड़ किया है। दरअसल, फरीदकोट स्थानीय थाना सदर पुलिस ने विभिन्न मामलों में दो व्यक्तियों को 140 लीटर लाहन सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपितों के खिलाफ एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज कर अगामी कार्रवाई शुरु कर दी है। घर में बेचता था शराब इस संबंध में एएसआई गुरमेज सिंह ने बताया कि वे पुलिस टीम सहित गश्त के दौरान नेशनल हाइवे पर गांव मंडवाला के पास उपस्थित थे। इसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि गांव मिशरीवाला निवासी इकबाल सिंह पुत्र गुरजंट सिंह अपने घर में अवैध शराब निकाल कर बेचता है। जिसके चलते उनके द्वारा छापेमारी करके उक्त आरोपित को 100 लीटर लाहन सहित गिरफ्तार किया है। दूसरे आरोपी से 40 लीटर लाहन व 12 बोतलें बरामद जबकि दूसरे मामले में हवलदार करतार सिंह ने बताया कि वे गश्त के दौरान गांव पिपली के पास पहुंचे तो उन्हें सूचना मिली कि गांव अराइयांवाला कलां निवासी जगतार सिंह पुत्र हरनाम सिंह अपने घर में अवैध शराब निकाल कर बेचता है। जिसके चलते उनके द्वारा छापेमारी करके उक्त आरोपित को 40 लीटर लाहन व 12 बोतल अवैध शराब सहित काबू किया।

Edited By: Preeti Gupta