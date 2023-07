Faridkot: जेल में बंद कैदी से दो अन्य हवालातियों ने की मारपीट, आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज

Faridkot News फरीदकोट की केंद्रीय मॉडर्न जेल में बंद हवालाती से दो अन्य हवालातियों द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है। हवालाती गौरव शर्मा दवाई लेकर जब वह वापिस अपनी बैरक में जा रहा था तो जेल में बंद दो अन्य लोगों ने उसके साथ मारपीट की।

जेल में बंद कैदी से दो अन्य हवालातियों ने की मारपीट

फरीदकोट, जागरण संवाददाता। फरीदकोट की केंद्रीय मॉडर्न जेल में बंद हवालाती से दो अन्य हवालातियों द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है। फिलहाल जेल प्रबंधन की शिकायत पर स्थानीय थाना सिटी पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर अगामी कार्रवाई शुरु कर दी है। जानकारी के अनुसार लुधियाना के साहनेवाल निवासी गौरव शर्मा पुत्र जगमोहन शर्मा स्थानीय केन्द्रीय माडर्न जेल की हाई सिक्योरिटी जोन में बंद है। इन लोगों ने किया हमला हवालाती गौरव शर्मा की अचानक तबीयत खराब हो जाने के कारण वह गत 11 जुलाई को जेल में बने अस्पताल में दवाई लेने के लिए गया था। दवाई लेकर जब वह वापिस अपनी बैरक में जा रहा था तो जेल में बंद मलेरकोटला के गांव खुर्द मलेरकोटला निवासी लवप्रीत सिंह उर्फ लवी पुत्र सरबजीत सिंह तथा मोगा के गांव दोसांझ निवासी दीप सिंह उर्फ सीपा पुत्र रमेश चंद ने उस पर हमला कर दिया। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज इन दोनों द्वारा गौरव शर्मा के साथ मारपीट की गई। जिसके पश्चात जेल प्रबंधन द्वारा थाना सिटी पुलिस को इसकी शिकायत दी गई है। एएसआई शविंदर सिंह ने बताया कि इस मामले में दोनों आरोपितों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।

Edited By: Preeti Gupta