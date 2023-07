Punjab: काम दिलाने के लिए बुलाया था दुबई, ईराक भेजकर करवा रहे देह व्यापार; युवती ने वापिस बुलाने की लगाई गुहार

Punjab लड़की को काम के लिए दुबई भेजने और फिर वहां से ईराक भेज कर देह व्यापार करवाने के मामले का खुलासा हुआ है। लड़की द्वारा अपने स्वजनों से वापिस बुलाने की गुहार लगाने के पश्चात उसे विदेश भेजने वाले अब वापिस बुलाने के लिए साढ़े तीन लाख रूपये की मांग कर रहे हैं। लड़की के स्वजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरु कर दी है

फरीदकोट, जागरण संवाददाता: जिले की एक लड़की को काम के लिए दुबई भेजने और फिर वहां से ईराक भेज कर देह व्यापार करवाने के मामले का खुलासा हुआ है। लड़की द्वारा अपने स्वजनों से वापिस बुलाने की गुहार लगाने के पश्चात उसे विदेश भेजने वाले अब वापिस बुलाने के लिए साढ़े तीन लाख रूपये की मांग कर रहे हैं। लड़की के स्वजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरु कर दी है परन्तु अभी तक आरोपित पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। इस संबंध में जिले के गांव रण सिंह वाला की रहने वाली महिला ने एसएसपी को शिकायत दी थी कि जिला श्री मुक्तसर साहिब के गांव डोहक निवासी परमजीत कौर पत्नि सीरा सिंह तथा उसके पुत्र गुरलाल सिंह ने उसकी लड़की को विदेश भेज कर काम दिलाने की बात की थी। क्योंकि परमजीत कौर की बेटी अंजू बाला ईराक में रहती है तो उन्होंने कहा था कि वे उनकी बेटी को दुबई में काम दिला देंगे। जिसके चलते उन्होंने अपनी लड़की को दुबई भेज दिया। लेकिन वहां उन्होंने काम दिलाने के बजाय उसे ईराक ले गए और वहां उसकी बेटी को बंदी बना कर उससे देह व्यापार करवाया जा रहा है। बेटी ने वीडियो भेजकर घरवालों को बताई सच्चाई इस संबंध में उनकी बेटी द्वारा उन्हें वीडियो भेज कर उन्हें पूरी सच्चाई से अवगत करवाया गया। जिसके पश्चात उन्होंने उक्त आरोपितों से संपर्क कर उनसे अपनी बेटी को वापिस बुलाने के लिए कहा। परन्तु उनके द्वारा अब साढ़े तीन लाख रूपये की मांग की जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरु की कार्रवाई शिकायत मिलने पर एसएसपी द्वारा दिए गए आदेशों के पश्चात एसपी जसमीत सिंह द्वारा की गई जांच में आरोप सही पाए जाने पर आरोपित अंजू बाला, परमजीत कौर व गुरलाल सिंह के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर अगामी कार्रवाई शुरु कर दी गई है।

