विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई, IG के नाम पर 20 लाख की रिश्वत लेने के मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ वारंट जारी

Faridkot Crime News ईजी के नाम पर 20 लाख रूपए की रिश्वत लेने के मामले में तीन और आरोपितों के गिरफ्तारी वारंट जारी हुए हैं। अब अदालत ने आरोपित एसआई खेम चंद पराशर जस्सी ठेकेदार व मलकीत दास के गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए हैं। जिसके पश्चात जल्द ही इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। इनके अतिरिक्त आरोपित एसपी गगनेश कुमार शर्मा को भी विजिलेंस जल्द गिरफ्तार कर सकती है।

G के नाम पर 20 लाख की रिश्वत लेने के मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ वारंट जारी

