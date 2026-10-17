पैदल जा रही महिला के कान से बाली झपट बाइक सवार फरार, मोहाली के जीरकपुर में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल

संवाद सहयोगी, जीरकपुर (मोहाली)। मोहाली के जीरकपुर में आए दिन हो रही झपटमारी की घटनाओं से महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ताजा मामला बलटाना के सैनी विहार फेज-3 का है।

शाम के समय एटीएम से रुपये निकालने पैदल जा रही महिला के कान से सोने की बाली झपटकर बाइक सवार फरार हो गया। वह रविंद्रा एन्क्लेव की ओर भागा। महिला ने उसका पीछा कर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह फरार हो गया।