मोहाली के जीरकपुर में स्कूली छात्रा का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म, दो दिन हुई हैवानियत का शिकार; तीन युवकों पर FIR

मेजर अली, जीरकपुर (मोहाली)। पंजाब के जीरकपुर में 10 कक्षा की छात्रा का स्कूल जाते समय अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। वह लगातार दो दिन हैवानियत का शिकायत हुई। पुलिस ने तीन युवकों के खिलाफ बीएनएस की धारा 3(5), 70(2), 140(3), 351(1), 351(2) तथा पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

शिकायत के अनुसार, 16 वर्षीय छात्रा पर एक युवक दोस्ती का दवाब बना रहा था। छात्रा ने इनकार किया तो 6 अगस्त की सुबह करीब 7:30 बजे जब वह स्कूल के लिए घर से निकली तो रास्ते में युवक और उसके दो दोस्तों ने उसे रोक लिया। जबरदस्ती उसे कार में घसीट लिया। इसके बाद नशीला पदार्थ सुंघाकर उसे बेसुध कर दिया।

अज्ञात स्थान पर ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। दोपहर करीब 2:15 बजे युवक छात्रा को जीरकपुर में बिग बाजार के पास अर्धबेहोशी की हालत में छोड़कर चले गए। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। इसी डर के कारण छात्रा ने घर पहुंचने के बाद परिवार को कुछ नहीं बताया।

दूसरे दिन फिर रास्ते से अगवा करने का आरोप अगली सुबह करीब 7:30 बजे छात्रा दोबारा स्कूल के लिए निकली। आरोप है कि तीनों युवकों ने उसे फिर कार में अगवा कर लिया और अज्ञात स्थान पर ले गए। शिकायत के अनुसार वहां छात्रा के साथ दोबारा सामूहिक दुष्कर्म किया गया। होश आने पर उसने विरोध किया तो फिर नशीला पदार्थ दिया गया। शाम करीब 5 बजे आरोपित छात्रा को बलटाना स्थित एक गिफ्ट शॉप के पास छोड़कर फरार हो गए। राहगीरों ने उसकी हालत देखकर पानी दिया।

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इसके बाद छात्रा ने किसी व्यक्ति के फोन से अपनी मां को सूचना दी। परिजन मौके पर पहुंचे तो छात्रा बेहद डरी-सहमी हालत में थी और ठीक से चल-बोल नहीं पा रही थी। शिकायत के अनुसार 8 अगस्त को पूरी तरह होश में आने के बाद उसने परिवार को दोनों दिनों की पूरी घटना बताई।

दो दिन स्कूल नहीं पहुंची, सूचना कब मिली? इस मामले में एक महत्वपूर्ण पहलू छात्रा की स्कूल अटेंडेंस और अनुपस्थिति की सूचना व्यवस्था भी है। परिवार के अनुसार जब छात्रा निर्धारित समय पर घर नहीं पहुंची तो उसकी तलाश शुरू की गई।

दोपहर करीब 2 बजे स्कूल की छुट्टी होने के बाद भी 2:15 बजे तक घर न पहुंचने पर परिजन स्कूल पहुंचे। वहां उन्हें बताया गया कि छात्रा पिछले दो दिनों से स्कूल नहीं आई थी। अब सवाल यह है कि नाबालिग छात्रा लगातार स्कूल से अनुपस्थित रही तो क्या स्कूल की ओर से अभिभावकों को उसी दिन कोई सूचना दी गई थी? पुलिस जांच में स्कूल की अटेंडेंस और उपलब्ध कम्युनिकेशन रिकॉर्ड महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

सीसीटीवी बना सकता जांच की मजबूत कड़ी आरोपित अभी अज्ञात बताए गए हैं। ऐसे में पुलिस जांच के लिए छात्रा के घर से स्कूल तक के संभावित रूट, 6 और 7 अगस्त की सुबह करीब 7:30 बजे तथा उन स्थानों के सीसीटीवी महत्वपूर्ण हो सकते हैं जहां उसे छोड़े जाने का आरोप है।

पुलिस आसपास के कैमरों की फुटेज से संदिग्ध कार का नंबर, रंग, मॉडल, आने-जाने का रूट और उसमें सवार लोगों की पहचान तलाश सकती है। उपलब्ध मोबाइल लोकेशन और अन्य तकनीकी साक्ष्य भी जांच की दिशा तय कर सकते हैं।

एक आरोपित पहले से कर रहा था परेशान? शिकायत का एक महत्वपूर्ण आरोप यह है कि तीन आरोपियों में से एक युवक छात्रा को पहले से परेशान कर रहा था और उस पर दोस्ती करने का दबाव बना रहा था।

यदि जांच में यह तथ्य पुष्ट होता है तो पुलिस के लिए आरोपित तक पहुंचने में छात्रा द्वारा दी गई पहचान, पहले हुई मुलाकातों या संपर्क की जानकारी अहम साबित हो सकती है। इन सवालों के जवाब तलाशेगी जांच छात्रा को दोनों दिन किस स्थान से कार में बैठाया गया?

क्या दोनों दिन एक ही कार इस्तेमाल हुई?

घर से स्कूल के रूट पर CCTV में संदिग्ध वाहन दिखाई देता है?

छात्रा को कथित तौर पर कौन-सा नशीला पदार्थ दिया गया?

पहले दिन छात्रा को छोड़ने और दूसरे दिन बलटाना तक पहुंचाने का रूट क्या था?

एक आरोपित द्वारा पहले से परेशान किए जाने के आरोप की पुष्टि कैसे होगी?

आरोपितों और वाहन की पहचान के लिए कौन से तकनीकी साक्ष्य उपलब्ध हैं?

लगातार अनुपस्थिति की जानकारी स्कूल से परिवार तक कब और कैसे पहुंची? जांच और साक्ष्य पर टिकी पूरी कहानी यह मामला बेहद संवेदनशील है और पीड़िता नाबालिग है। इसलिए आरोपितों की पहचान और घटनाक्रम की अंतिम पुष्टि पुलिस जांच तथा अदालत में पेश किए जाने वाले साक्ष्यों से ही होगी। फिलहाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।