पड़ोसी, दोस्त या सोशल मीडिया पर जान-पहचान बढ़ाने वालों ने किया शोषण, दुष्कर्म केस के आंकड़ों ने चौंकाया

मेजर अली, जीरकपुर। जीरकपुर में दुष्कर्म व यौन शोषण के मामलों ने गंभीर चिंता बढ़ा दी है। जनवरी से अक्टूबर तक 19 मामले दर्ज हुए। इनमें से 14 मामलों में आरोपित परिचित ही निकले। यानी जिन पर युवतियां पहले से भरोसा करती थीं। पड़ोसी, दोस्त या सोशल मीडिया पर जान-पहचान बढ़ाने वालों ने शोषण किया।



पुलिस रिकार्ड के अनुसार, 19 मामलों में 12 शिकायतें शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने से संबंधित रहीं, जबकि 4 केस ब्लैकमेल, फोटो-वीडियो वायरल करने और धमकाने से जुड़े रहे। कई मामलों में आरोपितों ने सोशल मीडिया, पड़ोस, कॉलेज या दोस्ती के जरिए नजदीकियां बढ़ाईं। भरोसा जीतने के बाद शोषण किया और बाद में शादी से साफ मुकर गए।



कई शिकायतों में यह भी आरोप है कि आरोपित निजी चैट, तस्वीरें या वीडियो का दुरुपयोग करने की धमकी देकर संबंध बनाने या शोषण जारी रखने के लिए महिलाओं को मजबूर करते थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सोशल मीडिया पर दोस्ती, फिर 6 महीने तक शोषण का आरोप एक युवती ने बताया कि वर्ष 2023 में उसकी इंस्टाग्राम पर ‘सौरभ’ नामक युवक से दोस्ती हुई। धीरे-धीरे बातचीत नजदीकियों में बदली। 2024 में युवक ने उसे जीरकपुर बुलाकर शादी का प्रस्ताव रखा।

आरोप है कि इसके बाद छह महीने तक होटल में मिलने के दौरान उसने शारीरिक संबंध बनाए और फरवरी 2025 तक शादी का भरोसा देता रहा। शिकायत के अनुसार, बाद में युवक अचानक संपर्क से गायब हो गया और अंबाला में उसे जान से मारने की धमकी देने लगा।