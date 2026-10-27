मोहाली के जीरकपुर में कल बंद रहेगी बिजली, सुबह 9:30 से शाम पांच बजे तक लगेगा पावर कट

संवाद सहयोगी, जीरकपुर (मोहाली)। सड़क चौड़ीकरण और बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए बुधवार को जीरकपुर के कई इलाकों में काम होगा। पीएसपीसीएल ने दो प्रमुख फीडरों पर सुबह 9:30 से शाम पांच बजे तक शटडाउन तय किया है।

सिंहपुरा चौक से नगला रोड चौड़ा करने में बाधा बन रही 11 केवी लाइनें शिफ्ट होंगी। ग्रीन वैली और पंचशील फीडर बंद रहने से मोतिया रायल सिटी, ग्रीन वैली, बाजीगर बस्ती, पंचशील एन्क्लेव, लाजपत नगर, सिल्वर सिटी एक्सटेंशन और माया गार्डन मैग्नेशिया प्रभावित होंगे।