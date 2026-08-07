एक ही फ्लैट का तीन बार सौदा, 30 लाख से अधिक बयाना लेने का आरोप; मोहाली के जीरकपुर थाने में FIR

संवाद सहयोगी, जीरकपुर (मोहाली)। पीरमुछल्ला स्थित विक्टोरिया हाइट्स सोसाइटी में एक ही फ्लैट को अलग-अलग लोगों को बेचने के आरोप में जीरकपुर पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जांच में पता चला है कि आरोपित ने एक ही फ्लैट का कम से कम तीन अलग-अलग सौदों में 30 लाख रुपये से अधिक की एडवांस राशि प्राप्त की।

शिकायतकर्ता रजनी सत्संगी ने बताया कि अक्टूबर 2024 में उन्होंने फ्लैट को 62 लाख रुपये में खरीदने का समझौता किया था और आरोपित जतिंदर सिंह को 14 लाख रुपये बतौर बयाना दिए। आरोपित ने दावा किया था कि फ्लैट किसी कानूनी विवाद से मुक्त है।

जांच में खुलासा हुआ कि आरोपित ने पहले भी इसी फ्लैट का सौदा दो अन्य लोगों के साथ किया था। पुलिस रिकार्ड के अनुसार, फरवरी 2023 में कामिनी गुप्ता से 5.50 लाख रुपये और जून 2023 में नीरज बंसल से 11.30 लाख रुपये बयाना लिया गया था, लेकिन इन सौदों का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया।

नीरज बंसल की शिकायत पर पहले ही जीरकपुर थाने में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, फिर भी आरोपित ने पूर्व विवादों की जानकारी छिपाते हुए अक्टूबर 2024 में तीसरी बार सौदा कर लिया। रजनी सत्संगी का आरोप है कि न तो उन्हें फ्लैट का कब्जा मिला और न ही बयाना राशि वापस की गई।

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एएसपी जीरकपुर की रिपोर्ट में आरोपित पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। एसएसपी मोहाली की मंजूरी के बाद जीरकपुर थाना पुलिस ने आरोपित जतिंदर सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने मामले की विस्तृत जांच जारी रखी है।