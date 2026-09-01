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मोहाली के जीरकपुर में सबसे व्यस्त VIP रोड पर दो गुट भिड़े, फायरिंग से लोगों में दहशत 

By Digital Desk Edited By: Sohan Lal
Updated: Tue, 01 Sep 2026 04:13 PM (GMT+05:30)

जीरकपुर के व्यस्त वीआईपी रोड पर दो गुटों में झगड़ा हुआ, जिसके बाद फायरिंग से इलाके में दहशत फैल गई। ...और पढ़ें

वीआईपी रोड स्थित केसरी प्लाजा के बाहर मारपीट करते युवक।

वीआईपी रोड स्थित केसरी प्लाजा के बाहर मारपीट करते युवक।

HighLights

  1. जीरकपुर के वीआईपी रोड पर दो गुटों में झगड़ा।

  2. केसरी प्लाजा के बाहर हुई फायरिंग से दहशत।

  3. पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालकर जांच में जुटी।

संवाद सहयोगी, जीरकपुर (मोहाली)। शहर के व्यस्त वीआईपी रोड स्थित केसरी प्लाजा के बाहर मंगलवार को दो गुटों में झगड़ा हुआ। इसी दौरान फायरिंग से लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी।

प्रारंभिक स्तर पर अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि गोली किसने चलाई। पुलिस घटनास्थल और उसके आसपास मौजूद लोगों से जानकारी जुटाकर पूरे घटनाक्रम का पता लगाने का प्रयास कर रही है। फायरिंग के पीछे आपसी विवाद था या कोई अन्य कारण, जांच की जा रही है।

पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर फायरिंग करने वाले व्यक्ति की पहचान करने और घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने का प्रयास कर रही है।

यह भी पता लगाया जा रहा है कि घटना के समय केसरी प्लाजा में कौन-कौन मौजूद था और गोली चलने से पहले वहां किसी तरह का विवाद हुआ था या नहीं। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही घटना की वास्तविक वजह और इसमें शामिल लोगों के बारे में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

सुरक्षा व्यवस्था पर फिर उठे सवाल

वीआईपी रोड शहर के सबसे व्यस्त इलाकों में शामिल है। यहां बड़ी संख्या में व्यावसायिक प्रतिष्ठान और रिहायशी सोसायटीज हैं तथा दिनभर लोगों की आवाजाही रहती है। ऐसे इलाके में फायरिंग की घटना सामने आने के बाद स्थानीय सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है।