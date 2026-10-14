पंजाब के जीरकपुर में पूर्व पार्षद के घर फायरिंग, बदमाशों ने बरसाईं 8 गोलियां; कानून-व्यवस्था पर उठे सवाल

संवाद सहयोगी, जीरकपुर। पंजाब में लगातार सामने आ रही आपराधिक घटनाओं ने कानून-व्यवस्था और लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है।

मंगलवार को मानसा में नशा विरोधी कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा की हत्या के मामले में तनाव के बीच बुधवार को जीरकपुर के बलटाना में पूर्व पार्षद नीतू चौधरी के घर पर फायरिंग का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार, घर को निशाना बनाकर करीब आठ राउंड गोलियां चलाई गईं। घटना के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है और हमलावरों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं।

पहले धमकियां, अब घर पर फायरिंग बलटाना में हुई वारदात इसलिए भी गंभीर है, क्योंकि पूर्व पार्षद नीतू चौधरी को पहले धोनी बाल गैंग के नाम पर कथित तौर पर धमकियां मिल चुकी हैं। इस संबंध में जीरकपुर पुलिस मामला भी दर्ज कर चुकी है।

अब उनके घर पर गोलियां चलने के बाद पुरानी धमकियों और ताजा घटना के बीच संभावित संबंध को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, अभी तक फायरिंग में धोनी बाल गैंग की भूमिका की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।

एसपी गजलप्रीत ने की आठ राउंड फायरिंग की पुष्टि एसपी गजलप्रीत ने बताया कि फायरिंग की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। शुरुआती जांच में करीब आठ राउंड गोलियां चलने की जानकारी सामने आई है। पुलिस घर पर गोलियों के निशान और घटनास्थल से जुड़े साक्ष्यों की जांच कर रही है। मामले में एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई भी की जा रही है।

सीसीटीवी फुटेज से हमलावरों की तलाश पुलिस ने हमलावरों की पहचान और वारदात के पीछे की वजह का पता लगाने के लिए अलग-अलग टीमें लगाई हैं। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जाएगी, ताकि हमलावरों की गतिविधियों और उनके आने-जाने के रास्तों का पता चल सके। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि वारदात में कितने लोग शामिल थे और वे किस वाहन से आए थे।

मानसा की घटना के बाद सुरक्षा पर सवाल मानसा में परविंदर सिंह झोटा की हत्या के मामले में तनाव और जीरकपुर में पूर्व पार्षद के घर पर फायरिंग की घटना ने पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं।