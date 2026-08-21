मोहाली के जीरकपुर में बिल्डर के दफ्तर पर फायरिंग, बाइक पर आए थे दो बदमाश; मिल रही थी धमकियां
जीरकपुर में एक बिल्डर अमित दुआ के दफ्तर पर दो हथियारबंद युवकों ने फायरिंग की। बिल्डर को पिछले एक साल से जान से मारने की धमकियां मिल रही थीं।
HighLights
जीरकपुर में बिल्डर के दफ्तर पर फायरिंग हुई।
दो हथियारबंद युवकों ने तीन राउंड फायर किए।
बिल्डर को एक साल से धमकियां मिल रही थीं।
संवाद सहयोगी, जीरकपुर (मोहाली)। जीरकपुर में एक बिल्डर के दफ्तर पर दो हथियारबंद युवकों ने फायरिंग की। दोनों हमलावरों ने प्रोजेक्ट के गेट पर तीन फायर किए और वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए।
बिल्डर अमित दुआ ने बताया कि उन्हें पिछले करीब एक वर्ष से लगातार धमकियां मिल रही थीं। उनका आरोप है कि उन्हें ही नहीं, बल्कि उनके परिवार के सदस्यों को भी जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं।
फायरिंग की घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और हमलावरों की पहचान के साथ फायरिंग के पीछे की वजह का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।