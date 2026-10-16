मंदिर से घर आ रही थी दादी-पोती, बुजुर्ग के कान से बाली झपट स्नैचर फरार; मोहाली के जीरकपुर में वारदात

संवाद सहयोगी, जीरकपुर (मोहाली)। बलटाना क्षेत्र में देर शाम मंदिर से पोती के साथ घर लौट रही बुजुर्ग महिला की सोने की बालियां झपट ली गईं। वारदात हरमिलाप नगर रेलवे क्राॅसिंग के पास हुई।

सैनी विहार फेस-3 निवासी पवित्रा नेगी पूजा-अर्चना के बाद पोती के साथ पैदल लौट रही थीं। इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार युवक उनके पास आया और कानों से करीब 70 हजार रुपये की बालियां झपटकर फरार हो गया। पीड़िता के मुताबिक, घटना कुछ ही सेकंड में हुई और वह आरोपित को पकड़ नहीं सकीं।