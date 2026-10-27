मोहाली के जीरकपुर में ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत, बाकरपुर-ईसापुर-सताबगढ़ तक बनेगा कॉजवे

संवाद सहयोगी, जीरकपुर (मोहाली)। जीरकपुर में बढ़ते ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए बाक़रपुर से ईसापुर होते हुए सताबगढ़ तक कॉजवे का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना पर 1.52 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

निर्माण के लिए टेंडर जारी हो चुका है और इसे 31 मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। शहर में वाहनों की संख्या लगातार बढ़ने से मुख्य सड़कों पर जाम की समस्या बनी रहती है। इसका असर आसपास के गांवों से आने-जाने वाले लोगों पर भी पड़ता है।