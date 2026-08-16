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चंडीगढ़ ईएमआरएस फर्जीवाड़े मामले में एक्शन, सॉल्वर और अभ्यर्थी दोनों को 3-3 साल की सजा

By Digital Desk Edited By: Anku Chahar
Updated: Sun, 16 Aug 2026 10:02 AM (IST)

चंडीगढ़ में ईएमआरएस परीक्षा में दूसरे की जगह परीक्षा देने वाले युवक और अभ्यर्थी को तीन साल कैद की सजा सुनाई गई है।

दूसरे की जगह परीक्षा देने वाले युवक और अभ्यर्थी को हुई तीन साल की सजा (प्रतीकात्मक फोटो)

दूसरे की जगह परीक्षा देने वाले युवक और अभ्यर्थी को हुई तीन साल की सजा (प्रतीकात्मक फोटो)

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-40 स्थित शारदा सर्वहितकारी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ईएमआरएस परीक्षा के दौरान दूसरे अभ्यर्थी की जगह परीक्षा देने के मामले में अदालत ने दो आरोपितों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

सजा पाने वालों में हिसार निवासी विक्रम लोहान और फतेहाबाद निवासी बलविंदर सिंह शामिल हैं जिन्हें अदालत ने आइपीसी की धारा 419 व 420 के साथ धारा 120बी के तहत दोषी ठहराया। तीन साल पहले पुलिस ने परीक्षा में फर्जीवाड़े का पर्दाफाश किया था। पुलिस ने विक्रम लोहान को बलविंदर की जगह परीक्षा देते पकड़ा था।

क्या है ईएमआरएस परीक्षा

देशभर के एकलव्य माडल आवासीय विद्यालयों में कर्मचारियों की भर्ती के लिए यह परीक्षा आयोजित की जाती है। इसके माध्यम से शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों पर भर्ती की जाती है। इनमें प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, हॉस्टल वार्डन और अकाउंटेंट जैसे पद शामिल हैं। इन आवासीय विद्यालयों का उद्देश्य विशेष रूप से जनजातीय विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराना है।

बायोमीट्रिक जांच में खुला फर्जीवाड़ा

17 दिसंबर 2023 को स्कूल में ईएमआरएस परीक्षा चल रही थी। इस दौरान अभ्यर्थी बलविंदर सिंह के बायोमीट्रिक फिंगरप्रिंट का मिलान नहीं हुआ। दिल्ली से आई टीम ने जांच की तो परीक्षा दे रहा युवक बलविंदर के बजाय विक्रम लोहान निकला। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वह बलविंदर की जगह परीक्षा देने आया था।

इसके बाद पुलिस ने उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने विक्रम के पास से आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, प्रश्नपत्र, ओएमआर शीट और अटेंडेंस शीट सहित अन्य दस्तावेज कब्जे में लिए थे। उसकी निशानदेही पर बलविंदर सिंह को भी गिरफ्तार किया गया था।