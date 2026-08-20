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मोहाली के डेराबस्सी में युवक पर हमला, BJP नेता के बाउंसरों ने बचाई जान, हमलावर थार छोड़ भागे

By Akhil Vohra Edited By: Sohan Lal
Updated: Thu, 20 Aug 2026 06:48 PM (IST)

डेराबस्सी में रेलवे फाटक के पास 21 वर्षीय तरनप्रीत सिंह पर तेजधार हथियारों से हमला किया गया, जिससे उसके पैर की हड्डी टूट गई। हमलावर अपनी थार गाड़ी छोड़कर फरार हो गए।

रेलवे फाटक के समीप घेरकर युवक पर किया हमला। (एआई जनरेटेड फोटो)

रेलवे फाटक के समीप घेरकर युवक पर किया हमला। (एआई जनरेटेड फोटो)

HighLights

  1. रेलवे फाटक के पास तेजधार हथियारों से हमला

  2. पैर की हड्डी टूटी और हाथों की उंगलियां भी टूटी।

  3. घायल युवक को चड़ीगढ़ किया गया रेफर।

संवाद सहयोगी, डेराबस्सी (मोहाली)। डेराबस्सी में रेलवे फाटक के समीप काले रंग की थार गाड़ी और बाइक्स पर आए हमलावरों ने एक युवक पर जानलेवा हमला किया। भाजपा नेता गुरदर्शन सिंह सैनी की कोठी पर तैनात बाउंसरों ने युवक की जान बचाई। इसके बाद हमलावर अपनी थार गाड़ी छोड़कर भाग निकले।

घटना वीरवार दोपहर के समय की है। गांव परागपुर का निवासी 21 वर्षीय तरनप्रीत सिंह पर अपने तीन दोस्तों के साथ कार में जा रहा था। जैसे ही उनकी कार रेलवे फाटक पार कर आगे बढ़ी, हमलावरों ने उनका रास्ता रोक लिया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हमलावरों ने युवक को घेरकर बुरी तरह से पीटा। उसके पैर की हड्डी टूट गई और हाथ की उंगलियों पर भी गहरी चोटें आई हैं।

उसे तुरंत डेराबस्सी के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से चंडीगढ़ के सेक्टर-32 स्थित अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस ने थार गाड़ी को कब्जे में ले लिया। थाना प्रभारी सुमित मोर ने बताया कि आरोपियों की  गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। 