मोहाली के डेराबस्सी में युवक पर हमला, BJP नेता के बाउंसरों ने बचाई जान, हमलावर थार छोड़ भागे

संवाद सहयोगी, डेराबस्सी (मोहाली)। डेराबस्सी में रेलवे फाटक के समीप काले रंग की थार गाड़ी और बाइक्स पर आए हमलावरों ने एक युवक पर जानलेवा हमला किया। भाजपा नेता गुरदर्शन सिंह सैनी की कोठी पर तैनात बाउंसरों ने युवक की जान बचाई। इसके बाद हमलावर अपनी थार गाड़ी छोड़कर भाग निकले।

घटना वीरवार दोपहर के समय की है। गांव परागपुर का निवासी 21 वर्षीय तरनप्रीत सिंह पर अपने तीन दोस्तों के साथ कार में जा रहा था। जैसे ही उनकी कार रेलवे फाटक पार कर आगे बढ़ी, हमलावरों ने उनका रास्ता रोक लिया।