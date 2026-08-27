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युवक पर तेजधार हथियारों से हमला, दोनों हाथों की उंगलियां काटी; मोहाली के डेराबस्सी की घटना

By Digital Desk Edited By: Sohan Lal
Updated: Thu, 27 Aug 2026 12:28 PM (IST)

मोहाली के डेराबस्सी में एक युवक पर जानलेवा हमला हुआ। बाइक सवार युवकों ने तेजधार हथियारों से वार किए। युवक ...और पढ़ें

हमले में घायल युवक को पीजीआई में कराया गया भर्ती।

हमले में घायल युवक को पीजीआई में कराया गया भर्ती।

HighLights

  1. एसएस जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के पास वारदात।

  2. पंजाब फैशन रेडीमेड शॉप पर काम करता है युवक।

  3. गंभीर हालत में पीजीआई चंडीगढ़ में उपचार जारी।

संवाद सहयोगी, डेराबस्सी (मोहाली)। डेराबस्सी में एसएस जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के नजदीक पंजाब फैशन रेडीमेड शॉप पर काम करने वाले 18 वर्षीय युवक आदिल खान पुत्र सलीम खान पर बुधवार रात करीब 8:30 बजे आधा दर्जन मोटरसाइकिल सवार युवकों ने तेजधार हथियारों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया।

हमले में आदिल के दोनों हाथों और सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि उसके दोनों हाथों की उंगलियां भी कट गई हैं। गंभीर हालत के चलते उसे डेराबस्सी से सेक्टर-32 अस्पताल और बाद में पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया।

जानकारी के अनुसार, आदिल एसएस जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के नजदीक स्थित पंजाब फैशन रेडीमेड शॉप पर काम करता है। बुधवार रात करीब 8:30 बजे वह दुकान के आसपास मौजूद था।

इसी दौरान मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आए करीब आधा दर्जन युवकों ने उस पर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया। हमलावरों ने उसके सिर और दोनों हाथों पर कई वार किए। हमले में गंभीर रूप से घायल होकर आदिल सड़क पर गिर गया।

दुकानदारों ने पहुंचाया अस्पताल

हमले के बाद आसपास के दुकानदारों ने घायल आदिल को तुरंत डेराबस्सी के सरकारी अस्पताल पहुंचाया। आदिल के चाचा आमिर खान ने बताया कि हमले में उसके दोनों हाथों की उंगलियां कट गई हैं और सिर पर भी गंभीर चोट लगी है। अस्पताल में डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे चंडीगढ़ सेक्टर-32 अस्पताल रेफर कर दिया।

सेक्टर-32 से पीजीआई रेफर

परिजनों के अनुसार, सेक्टर-32 अस्पताल में भी डॉक्टरों ने आदिल की हालत गंभीर बताई और बेहतर उपचार के लिए उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया। फिलहाल आदिल की हालत नाजुक बनी हुई बताई जा रही है और उसका उपचार पीजीआई में चल रहा है।

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है, ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके।

पुलिस मोटरसाइकिल सवार युवकों की तलाश में जुटी हुई है। हालांकि, हमला किस कारण से किया गया और हमलावरों की पहचान क्या है, इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस मामले के विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है।