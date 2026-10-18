मोहाली में यूथ अकाली दल की नई टीम का एलान, युवाओं को दी गई जिम्मेदारी; संगठनात्मक ढांचा किया मजबूत

संवाद सहयोगी, मोहाली। शिरोमणि अकाली दल ने मोहाली हलके में युवाओं को संगठित करने और पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने के लिए नई नियुक्तियों का एलान किया है। पार्टी के जिला प्रेसिडेंट परविंदर सिंह सोहाना ने यूथ अकाली दल में कई नेताओं को अहम जिम्मेदारियां सौंपी हैं।

इन नियुक्तियों के तहत चिल्ला गांव के गुरसेवक सिंह गिल को यूथ अकाली दल सर्किल मनौली का प्रेसिडेंट और तरनजीत सिंह मनोली को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है, जबकि करणवीर सिंह चिल्ला को जोनल प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी दी गई है।