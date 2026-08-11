शिरोमणि अकाली दल की यूथ कोर कमेटी में 11 नए चेहरे हुए शामिल, सुखबीर बादल ने 20 जिला अध्यक्षों का भी किया एलान

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। शिरोमणि अकाली दल (शिअद) ने संगठन में युवा चेहरों को जिम्मेदारी देते हुए यूथ अकाली दल की कोर कमेटी का विस्तार किया है। पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने यूथ विंग के अध्यक्ष सरबजीत सिंह झिंजर से विचार-विमर्श के बाद कोर कमेटी में 11 नए सदस्यों को शामिल करने के साथ ही 20 जिलों के जिला अध्यक्षों की घोषणा की है। पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं सचिव डॉ. दलजीत सिंह चीमा ने मंगलवार को चंडीगढ़ स्थित पार्टी मुख्यालय से इसकी जानकारी दी।

कोर कमेटी में शामिल किए गए नए सदस्यों में लवप्रीत सिंह लप्पी ईनाखेड़ा, हरमन सिंह खोटे, विपनदीप सिंह सनी, दविंदरपाल सिंह सिद्धू, अमनदीप सिंह घग्गा, हरविंदर सिंह जोगीपुर, प्रिंस तुंग नाभा, आकाशदीप सिंह भट्ठल, मलकीत सिंह चीमा, सुखबीर सिंह सोखी और सहज सिंह मक्कड़ शामिल हैं।

पार्टी ने यूथ अकाली दल के जिला अध्यक्षों की नई सूची में विभिन्न क्षेत्रों के युवा नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। इनमें कमलदीप सिंह को बठिंडा देहाती, रणदीप सिंह ढिल्लवां को बरनाला देहाती, रविंदर सिंह बब्बल को फरीदकोट, एडवोकेट चित्तवीर सिंह जीरा को फिरोजपुर देहाती और अमृतवीर सिंह को जालंधर शहरी-1 का अध्यक्ष बनाया गया है।

इसी तरह गगनदीप सिंह गग्गी को जालंधर शहरी-2, अवतार सिंह निझ्जर को जालंधर देहाती-1, कुलदीप सिंह टांडी को कपूरथला देहाती, तनवीर सिंह रंधावा को कपूरथला शहरी और बलकरण सिंह बाजवा को लुधियाना देहाती की जिम्मेदारी दी गई है। हरमनदीप सिंह रिक्की अजनौद को पुलिस जिला खन्ना, नवजिंदर सिंह मान को श्री मुक्तसर साहिब, देव आशीष मलिक को मोगा शहरी, हरजोत सिंह डेमरू को मोगा देहाती, तनवीर सिंह पूनिया को मोहाली देहाती-1 और जसपाल सिंह लक्की मावी को मोहाली देहाती-2 का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

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