Chandigarh: दोस्त के सामने चाकू की नोक पर युवक का अपहरण, चार आरोपित के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया केस

Chandigarh Crime बाइक सवार का रास्ता रोक दोस्त के सामने आल्टो कार सवार आरोपित एक युवक का अपहरण कर लिया। मामले में चार आरोपित के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। दोस्त को बाइक पर पीछे बैठाकर सब्जी मंडी गया था। वहां से वापस आते समय रविदार मंदिर के पास उनकी बाइक के सामने चंडीगढ़ नंबर की आल्टो कार लगाकर आरोपितों ने रास्ता रोक लिया।

Chandigarh: दोस्त के सामने चाकू की नोक पर युवक का अपहरण : जागरण

Your browser does not support the audio element.

चंडीगढ़, जागरण संवाददाता: रामदरबार फेज-2 स्थित रविदास मंदिर के समीप बाइक सवार का रास्ता रोक दोस्त के सामने आल्टो कार सवार आरोपित एक युवक का अपहरण कर लिया। मामले में इंदिरा आवास कालोनी, रामदरबार में रहने वाले सोनू की शिकायत पर चार आरोपित के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। सेक्टर-31 थाना पुलिस ने आरोपित रवि, मोहित, यश और परजीत सहित के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। शिकायतकर्ता सोनू ने बताया कि उसका दोस्त अभिषेक उसकी कालोनी में रहता है। मंगलवार की रात अपने दोस्त को बाइक पर पीछे बैठाकर सब्जी मंडी गया था। वहां से वापस आते समय रविदार मंदिर के पास उनकी बाइक के सामने चंडीगढ़ नंबर की आल्टो कार लगाकर आरोपितों ने रास्ता रोक लिया। उस कार में रवि, मोहित, यश और परजीत सवार थे। पहले आरोपित ने चाकू लेकर उन्हें दौड़ाया, लेकिन वह बचकर आगे भाग निकला। आरोपितों जबरन अपनी गाड़ी मे बैठाकर ले गए इस दौरान पीछे से उसके दोस्त अभिषेक को आरोपितों ने दबोच कर जबरन अपनी गाड़ी मे बैठाकर ले गए। इसकी सूचना तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम में सोनू ने दे दी। सूचना पाकर पहुंची सेक्टर-31 थाना पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है।

Edited By: MOHAMMAD AQIB KHAN