वर्ल्ड हेरिटेज कालका-शिमला रेलवे ट्रैक 16 जुलाई तक बंद, अंबाला-चंडीगढ़ की ट्रेनों के लिए ये है ताजा अपडेट

चंडीगढ़ और हिमाचल में हुई भारी बारिश के चलते वर्ल्ड हेरिटेज कालका-शिमला रेलवे ट्रैक को 16 जुलाई तक के लिए बंद कर दिया गया है। रेल मार्ग में कई जगह जलभराव व भूस्खलन हुआ है। इसी के साथ अंबाला और चंडीगढ़ के बीच बुधवार को ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद रहेगी। लालडू में रेलवे ट्रैक पर कई जलभराव हुआ है।

वर्ल्ड हेरिटेज कालका-शिमला रेलवे ट्रैक 16 जुलाई तक बंद, अंबाला-चंडीगढ़ की ट्रेनों के लिए ये है अपडेट

चंडीगढ़, जागरण संवाददाता। वर्ल्ड हेरिटेज कालका-शिमला रेलवे ट्रैक पर 16 जुलाई तक ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरह से बाधित रहेगी। इसके अलावा, अंबाला-चंडीगढ़ रेलवे ट्रैक में कई जगह पर जलभराव और लालडू के नजदीक पटरी के नीचे से मिट्टी बह जाने के कारण बुधवार को सभी ट्रेनों की आवाजाही बंद रहेगी। चंडीगढ़ से चलने वाली कुछ ट्रेनों का संचालन सीधे अंबाला रेलवे स्टेशन से हुआ। ट्रेनों की आवाजाही नहीं होने की वजह से चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा रहा। यात्रियों को मिलेगा रिफंड रेलवे अधिकारियों का कहना है कि जिन पैसेंजर ने ऑनलाइन बुकिंग हुई है उनका रिफंड अकाउंट में वापस आ जाएगा, जबकि जिनकी बुकिंग टिकट काउंटर से हुई है उन्हें काउंटर पर जाकर रिफंड लेना होगा। बुधवार को ट्रेनों का संचालन नहीं होगा। इसलिए यात्री ऑनलाइन ट्रेन शेड्यूल चेक करके ही अपना सफर शुरू करें, ताकि उन्हें सफर के दौरान परेशानी हो।

Edited By: Rajat Mourya