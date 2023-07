Punjab News पंजाब की सामाजिक सुरक्षा महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ बलजीत कौर ने वीरवार को निर्देश जारी करते हुए कहा कि पंजाब राज्य के समूह जिला सामाजिक सुरक्षा के सभी अफसर 15 दिनों के अंदर अंदर असली बुढ़ापा पेंशन लाभार्थियों की आय संबंधी दस्तावेज हासिल करे। जिससे बुढ़ापा पेंशन का लाभ जरूरतमंद और योग्य व्यक्तियों को ही मिल सके।

महिला एवं बाल विकास मंत्री ने जारी किए निर्देश, कहा- 15 दिनों में बुढ़ापा पेंशन लाभार्थियों के जमा हो दस्तावेज

चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो। सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ बलजीत कौर ने वीरवार को निर्देश जारी करते हुए कहा कि राज्य के समूह जिला सामाजिक सुरक्षा के अफसर 15 दिनों के अंदर-अंदर असली बुढ़ापा पेंशन लाभार्थियों की आय संबंधी दस्तावेज हासिल करे। जिससे बुढ़ापा पेंशन का लाभ जरूरतमंद और योग्य व्यक्तियों को ही मिल सके। पेंशन संबंधी आरंभ की कार्रवाई के दौरान सामने आया कि जे फार्म होल्डरों के बीच में से 63424 ऐसे व्यक्ति हैं जो विभाग की तरफ से बुढ़ापा पेंशन ले रहे हैं और इनकी सालाना आय 60000/- रुपए से अधिक है। जबकि बुढ़ापा पेंशन के लिए लाभार्थी की सालाना आय 60000/- रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि विभाग के कई बुढ़ापा पेंशनर्स भी किसान वर्ग से संबंधित हैं। पंजाब राज्य मंडी बोर्ड की तरफ से किसानों को उनकी फसल बेचने के उपरांत हुई आय के बारे जे फार्म जारी किये जाते हैं। उनकी सालाना आय का सही पता लगाने के मंतव्य से विभाग की तरफ से पंजाब राज्य मंडी बोर्ड के डाटा से मिलान किया गया। 15 दिनों के अंदर दस्तावेज जमा करने के निर्देश कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पॉलिसी के अनुसार पेंशन का लाभ केवल जरूरतमंद और योग्य व्यक्ति को ही मिलना चाहिए जो नियमों अनुसार शर्तें पूरी करता है। जिला अधिकारियों को हिदायतें की कि संबंधित व्यक्तियों को 15 दिनों का नोटिस जारी किया जाए और नोटिस प्राप्त होने से 15 दिनों के अंदर-अंदर लाभार्थी अपनी आय संबंधी दस्तावेज (जैसे कि आय सर्टिफिकेट या अन्य जरूरी दस्तावेज) लेकर अपने जिले के जिला सामाजिक सुरक्षा अफसर दफ्तर में पेश होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। मृतक लाभार्थियों का सर्वे करवाने की कार्रवाई आरंभ मंत्री ने कहा कि इससे पहले भी विभाग द्वारा जुलाई 2022 के दौरान पंजाब राज्य में आंगणवाड़ी वर्करों की ओर से बुढ़ापा पैंशन ले रहे लाभार्थी का सर्वे करवाया गया था। जिस अनुसार 90248 लाभार्थी मृतक पाये गए थे। विभाग की तरफ से लाभार्थियों के वारिसो से 25.00 करोड़ रुपए की रिकवरी की गई थी। मंत्री की तरफ से अधिकारियों को दी हिदायतों अनुसार पंजाब में आंगनवाड़ी वर्करों की ओर से मृतक लाभार्थियों का सर्वे करवाने संबंधी फिर कार्रवाई आरंभ की जा चुकी है।

