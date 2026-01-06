मोहाली: सचिवालय में नौकरी दिलाने के नाम पर महिला से 6 लाख की ठगी, दो आरोपियों पर केस दर्ज
मोहाली में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर एक महिला से छह लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। नयागांव पुलिस ने मनीष गुप्ता और नितिन अग्रवाल के खिलाफ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मोहाली। हरियाणा सचिवालय में सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर मोहाली की एक महिला से छह लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। इस संबंध में नयागांव पुलिस ने मनीष गुप्ता और नितिन अग्रवाल के खिलाफ केस दर्ज किया है।
पुलिस ने दोनों आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) ठगी और 316(2) विश्वासघात के तहत मामला दर्ज किया है। शिकायत सुनीता कुमारी निवासी कांसल, नयागांव ने दी थी।
कई राजनेताओं से संबंध का दावा
शिकायतकर्ता ने बताया कि आरोपी अक्सर उसके भाई के घर आते थे। नितिन ज्योतिष का काम करता है और हाथ देखकर भविष्य बताने के साथ यह दावा करता था कि उसके कई राजनेताओं से संबंध हैं। उसने भरोसा दिलाया कि उनकी बेटी को हरियाणा सचिवालय में नौकरी दिलवा देगा, लेकिन इसके लिए 12 लाख रुपये की मांग की।
सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा
महिला ने बताया कि उसके पास इतनी राशि नहीं थी, जिस पर आरोपियों ने किश्तों में भुगतान करने का प्रस्ताव दिया। महिला ने पहले दो लाख रुपये नकद नितिन को दिए और बाद में दो लाख रुपये मनीष के खाते में जमा कराए। इसके बाद आरोपियों ने नौकरी से जुड़े कुछ दस्तावेज दिखाए और पैसे की मांग की।
पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच
महिला ने अपनी भाभी से एक लाख रुपये उधार लेकर कुल छह लाख रुपये तक का भुगतान कर दिया। लेकिन नौकरी नहीं लगी और अब आरोपियों पैसे भी वापस नहीं कर रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
