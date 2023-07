Chandigarh: ऑनलाइन बैग आर्डर कर Google पर कंपनी का नंबर सर्च करना महिला को पड़ा भारी, खाते से उड़े 1 लाख रुपये

ऑनलाइन लगेज बैग आर्डर करने के बाद स्थिति जानने के लिए गूगल से कंपनी का नंबर निकाल संपर्क करना एक महिला को भारी पड़ गया। पहले से कंपनी का नंबर हैक कर बैठे साइबर ठग ने महिला को एक लाख की चपत लगा दी। मामले में नीरदा आनंद की शिकायत पर साइबर थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है।

गूगल पर ई-कॉमर्स कंपनी का नंबर सर्च करना महिला को पड़ा भारी

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। ऑनलाइन लगेज बैग आर्डर करने के बाद स्थिति जानने के लिए गूगल से कंपनी का नंबर निकाल संपर्क करना एक महिला को भारी पड़ गया। पहले से कंपनी का नंबर हैक कर बैठे साइबर ठग ने महिला को एक लाख की चपत लगा दी। मामले में नीरदा आनंद की शिकायत पर साइबर थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। गूगल पर नंबर सर्च करना पड़ा भारी शिकायतकर्ता ने बताया कि 13 मई 2023 को उसने ऑनलाइन आजीओ से लगेज बैग आर्डर किया था। इस दौरान उसके बैंक खाता से पैसा कट गया, मगर सामान का आर्डर रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ। इसके बाद महिला ने गूगल पर जाकर कंपनी का नंबर निकाल संपर्क किया। कॉल करने पर सामने वाले व्यक्ति ने बताया कि आपका पैसा वापस आ जाएगा। इसके लिए एक हेल्प डेस्क एप डाउनलोड कर लें। दो खाते से उड़े पैसे एप डाउनलोड करवाने के बाद आरोपित ने गूगल पे अकाउंट का पिन मांगा। इस पर महिला ने पिन देने से इनकार कर फोन काट दिया। इसके दूसरे दिन भी उसी नंबर से महिला को कॉल कर आरोपित ने खाते और पिन की जानकारी मांगी। इस बार भी इनकार करने के थोड़ी देर बाद महिला के एचडीएफसी के खाते से 4 हजार और आईसीआईसीआई के खाते से 96 हजार रुपया कट गया। इसके बाद महिला ने मामले की शिकायत साइबर थाना पुलिस को दी।

