क्या पंजाब सरकार भी केरल का शराब मॉडल अपनाएगी? कॉरपोरेशन के जरिये बिक्री का अध्ययन कर रहे वित्त मंत्री चीमा

Punjab Finance Minister Cheema at Kerala पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा (Harpal Singh Cheema) अपनी टीम के साथ शुक्रवार को केरल पहुंचे। उन्होंने केरल के मंत्री व अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए शराब को सरकारी कॉरपोरेशन के जरिए बेचने के मॉडल को समझा। शराब पर कर केरल सरकार के राजस्व का एक प्रमुख स्रोत है ।

क्या पंजाब सरकार भी केरल का शराब मॉडल अपनाएगी?

Your browser does not support the audio element.

चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो। शराब को सरकारी कॉरपोरेशन के जरिए बेचने के मॉडल के अध्ययन के लिए पंजाब के वित्त, कर एवं आबकारी मंत्री हरपाल सिंह चीमा अपनी टीम के साथ शुक्रवार को केरल पहुंचे। उन्होंने केरल के मंत्री व अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए वहां के मॉडल को समझा। केरल में शराब के कारोबार को सरकार की ओर से संचालित केरल राज्य ब्रेवरिज निगम लिमिटेड (केएसबीसी) की ओर से चलाया जाता है। चीमा ने मंत्री एमबी राजेश से की मुलाकात शराब पर कर केरल सरकार के राजस्व का एक प्रमुख स्रोत है। चीमा ने केरल के एक्साइज और स्थानीय निकाय विभाग के मंत्री एमबी राजेश से मुलाकात की, जबकि उनकी टीम ने तिरुवनंतपुरम में ब्रेवरिज निगम लिमिटेड (बीईवीसीओ) के मुख्यालय, शहर के करिकाकम में एक खुदरा दुकान और कजाकुट्टम के पास मीनमकुलम स्थित गोदाम का दौरा किया। पंजाब के वित्त आयुक्त एक्साइज विकास प्रताप और आयुक्त वरुण रूजम ने केरल के एक्साइज विभाग और ब्रेवरिज निगम लिमिटेड के अधिकारियों के साथ चर्चा की। अधिकारी स्तर पर हुई चर्चा में चीमा शामिल नहीं हुए। क्या पंजाब सरकार भी केरल मॉडल अपनाएगी? विकास प्रताप ने कहा कि वह सरकारी कॉरपोरेशन के जरिए शराब को बेचने के मॉडल का अध्ययन करने के लिए आए हैं। उन्होंने इस सवाल पर टिप्प्णी नहीं की कि क्या पंजाब सरकार भी केरल मॉडल अपनी शराब नीति में लाने की योजना पर काम कर रही है। इससे पहले, केरल के उत्पाद शुल्क मंत्री एमबी राजेश ने कहा था कि पंजाब की टीम केएसबीसी का अध्ययन करने के लिए केरल में है। मंत्री ने कहा कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी एक ऐसा मॉडल है, जिसका अन्य राज्य अनुकरण कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वह आम आदमी पार्टी शासित पंजाब में इसे लागू करने को कहेंगे। मंत्री व अधिकारियों ने वहां अपने समकक्षों से बातचीत कर मॉडल को समझा है।

Edited By: Aysha Sheikh