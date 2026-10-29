विधवा और दिव्यांग पेंशन हुई दोगुनी, अब हर महीने मिलेंगे 2000; चंडीगढ़ श्रम कल्याण बोर्ड का बड़ा फैसला

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ श्रम कल्याण बोर्ड ने कर्मचारियों और उनके परिवारों को राहत देते हुए कई कल्याणकारी योजनाओं में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत विधवा और दिव्यांग पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया है।

वहीं, महिला कर्मचारियों को मातृत्व लाभ के रूप में 21 हजार रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। नवजात शिशु के नाम पर 10 हजार रुपये की सावधि जमा (एफडी) भी कराई जाएगी। श्रम कल्याण बोर्ड की नौवीं बैठक श्रम सचिव-सह-बोर्ड की अध्यक्ष अनुराधा एस. चागती की अध्यक्षता में हुई। बैठक में श्रम आयुक्त-सह-कल्याण आयुक्त निशांत कुमार यादव और सहायक श्रम आयुक्त-सह-बोर्ड के सचिव आकाश मित्तल भी उपस्थित रहे। बैठक में महिला सशक्तीकरण, सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा को बढ़ावा देने से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

महिला कर्मचारियों को विवाह में भी सहायता बोर्ड ने कन्यादान योजना का दायरा बढ़ाने का फैसला किया है। इसके तहत अब अविवाहित महिला कर्मचारी अपने विवाह के लिए भी वित्तीय सहायता प्राप्त करने की पात्र होंगी। इससे महिला कर्मचारियों को सीधे लाभ पहुंचाने का रास्ता खुलेगा।

मातृत्व लाभ योजना के तहत 21 हजार रुपये की सहायता वेतन क्षतिपूर्ति और पोषण संबंधी जरूरतों के लिए दी जाएगी। इसके अतिरिक्त नवजात शिशु के भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से उसके नाम पर 10 हजार रुपये की एफडी का प्रावधान किया गया है।

पढ़ाई और डिजिटल शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा बोर्ड ने छात्रवृत्ति योजना का विस्तार करते हुए स्व-अध्ययन के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर रहे कार्यरत कर्मचारियों को भी इसके दायरे में शामिल करने की मंजूरी दी है। इसके अलावा डिजिटल शिक्षा योजना शुरू की जाएगी।